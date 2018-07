Trwające od marca postępowanie w sprawie nałożenia kary administracyjnej na inwestora Forum Gdańsk za prowadzenie prac przy Kanale Raduni bez ważnego pozwolenia konserwatorskiego zakończyło się. Decyzja: pół miliona złotych, czyli maksymalna kwota za „świadome naruszenie prawa”.

- Forum Gdańsk otrzymało decyzję ws. nałożenia kary w związku z budową akweduktu na Kanale Raduni. Aktualnie sprawa jest analizowana, a inwestor ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji - mówi Alina Geniusz-Siuchnińska.

Według wojewódzkiej konserwator zabytków w Gdańsku inwestor niezgodnie z prawem prowadził prace przy przebudowie zabytkowego Kanału Raduni. Jego fragment przebiega przez środek centrum handlowego. Inwestor go zabetonował, tłumacząc, że buduje „koryto edukacyjne”. W rzeczywistości chodziło o to, by zakryć wodę z Raduni, która po opadach deszczu jest zanieczyszczona i bywa uciążliwa zapachowo. Górą, po drugim dnie, puszczona miała zostać oczyszczona woda. Ale do tej pory nie została i w obecnej sytuacji nie wiadomo, czy w ogóle zostanie.W marcu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku pozwalającej na wykonanie robót budowlanych tzw. koryta edukacyjnego na Kanale Raduni. Decyzja ta nie jest prawomocna. Z kolei w kwietniu prace przy kanale wstrzymano z uwagi na otrzymane przez inwestora postanowienie o wstrzymaniu wykonalności pozwolenia budowlanego, wydane przez wojewodę pomorskiego.- Inwestor dwukrotnie prowadził prace przy kanale bez wymaganego pozwolenia, gdy wygasło to wydane przez konserwatora miejskiego oraz po stwierdzeniu nieważności wszystkich pozwoleń konserwatorskich przez MKiDN - tłumaczy- To również zdecydowało o maksymalnej wysokości kary. Naszym zdaniem inwestor naruszył prawo w sposób w pełni świadomy i umyślny, ignorując i rażąco naruszając prawny obowiązek posiadania ważnego pozwolenia- podkreśla Kowalska.Konserwator przyznaje, iż zdaje sobie sprawę, że przy wielkości inwestycji, jaką jest Forum Gdańsk,- Jednak stanowi ona konieczną formę zamanifestowania przez organ ochrony zabytków, iż prowadzenie robót budowlanych przy zabytku rejestrowym, z jawnym lekceważeniem obowiązków prawnych związanych z koniecznością uzyskania decyzji konserwatorskiej, będzie spotykać się z reakcją organu ochrony zabytków - adekwatną, stanowczą, w granicach prawa. Każdy podmiot niewypełniający obowiązków określonych w Ustawie o Ochronie Zabytków, których naruszenie zagrożone jest karą administracyjną, musi liczyć się z sankcją w postaci tej kary - tłumaczy Agnieszka Kowalska.Konserwator informuje też, że kwota kary nałożona na Forum Gdańsk zasili Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków.Gdy w styczniu tego roku wyszło na jaw, że prace przy Kanale Raduni są prowadzone bez ważnego pozwolenia konserwatorskiego, zarówno inwestor, jak i władze miasta zaprzeczali.- Pozwolenie konserwatorskie rzeczywiście było wydane do 31 grudnia 2017 r. A to oznacza, że do tej daty inwestor musiał uzyskać pozwolenie na budowę i to zrobił. Uzyskane pozwolenie na budowę konsumuje wszystkie inne decyzje i pozwolenia, w tym konserwatorskie, czyli jest dokumentem nadrzędnym. Wszystko przebiega więc zgodnie z prawem. Nie ma tutaj żadnej kontrowersji - mówiłaTakie samo stanowisko miał inwestor centrum.- Fakt wygaśnięcia pozwolenia miejskiego konserwatora nie ma znaczenia, wobec faktu posiadania przez nas ważnego pozwolenia na budowę podkreślałaDziś inwestor jest oszczędny w komentarzach na temat przyznanej mu kary.Aktywiści z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, którzy jako pierwsi nagłośnili sprawę zabetonowania Kanału Raduni, mówią tymczasem:- Mamy nadzieję, że Forum Gdańsk będzie zmuszone do przywrócenia stanu pierwotnego Kanału Raduni. Trochę teraz wstyd, że miasto Gdańsk przykłada rękę do „świadomego i umyślnego naruszania prawa”.