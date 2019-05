Forum Gdańsk świętuje pierwsze urodziny 24-26.05.2019. Ponad 12 mln klientów przez rok, a woda kanałem nadal nie płynie

Ale to niejedyne kłopoty. Bo woda daje Forum o sobie znać i to dosłownie. Przy większych ulewach centrum jest zalewane. Tak było np. w ostatnią sobotę- po burzy, jaka przeszła nad miastem przeciekł dach. Zalana i zamknięta na ok. dwie godziny została spora część strefy gastronomicznej.

Zadaszenie obiektu przepuszczało już wodę, chociażby w czasie ulewy 1 sierpnia 2018 r.

- Badamy przyczynę powodzi i podejmujemy niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec temu w przyszłości - mówi Ostrowska.

Centrum handlowe przez rok zebrało kilka prestiżowych nagród i wyróżnień. Ale aktywiści z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, którzy jako pierwsi nagłośnili sprawę z kanałem Raduni, na inwestycji nadal nie zostawiają suchej nitki.

- Forum Gdańsk to temat rzeka. Albo, jak kto woli, kanał. Pierwszy rok funkcjonowania to nieprzerwane pasmo sukcesów. Mimo handlowego charakteru galeria udowodniła, że faktycznie angażuje lokalną społeczność - jeśli mieszkańcy chcą mieć czysto w tunelach sami muszą się zebrać do sprzątania. Mimo ton betonu poprawiła się gospodarka wodna w okolicy - co prawda zieleń nie zapewnia retencji bo położona jest na betonie i styropianie, w zamian za to jednak sufity wykonano z przepuszczalnych materiałów w technologii, która po każdych opadach pozwala na swobodne kapanie wody z lamp na głowy klientów. Byli w tym mieście wiceprezydenci, którzy nazwaliby to zapewne sufitami edukacyjnymi - ironizuje Karol Spieglanin, prezes Stowarzyszenia FRAG - Forum powstrzymuje też rozlewanie się miasta - inwestorzy od parkingów kubaturowych zrezygnowali z tworzenia lokali usługowych przy Długich Ogrodach tłumacząc decyzję brakiem zainteresowania najemców lokalizacjami poza Forum Gdańsk. Są też w Śródmieściu sklepy, które skróciły godziny użytkowania. To w zasadzie dobrze, bo w sumie po co mieszkańcy mają się szlajać po mieście wieczorami? Zabetonowanie Kanału Raduni do dziś jest wzorem transparentności, poszanowania prawa i szacunku do zabytków. Na wypadek gdyby akurat nie padało i nie było prawdziwej wody w środku na betonowych płytach namalowano fale. Wzorcowa przezorność. A pamiętajmy, że to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo – od roku nie potrafimy otworzyć bowiem Kunsztu Wodnego z makietą miasta. Makieta spoglądającego na to lwa musi się strasznie dziwić. Nie wiedzieć tylko czemu wystarczy kawałek wyremontowanego chodnika na dowolnej uliczce w okolicy aby przyciągnąć ludzi, którzy przecież mogliby spędzić ten czas w centrum handlowym. Widocznie reklama nie dotarła do wszystkich nowych mieszczan - komentuje Spieglanin.