Fot. Kosycarz: tym razem Orunia, Chełm i Siedlce. Wygraj album ze zdjęciami Zbigniewa i Macieja Kosycarzy [konkurs]

W grudniu do księgarń trafi trzynasty już album z niezwykle popularnej serii. Tym razem jego tytuł brzmi: „Fot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia Oruni, Chełma i Siedlec”.

W albumie znalazło się aż 250 fotografii! I znów czytelnicy tej książki mają okazję do odbycia sentymentalnej podróży przez miasto uwiecznione na zdjęciach ojca i syna, Zbigniewa i Macieja Kosycarzów. Album pokazuje, jak bardzo zmieniły się trzy popularne gdańskie dzielnice przez ostatnie lata. Dawne czasy Oruni, Chełma i Siedlec warto sobie przypomnieć, bo od dziś - tradycyjnie już - „Dziennik Bałtycki” proponuje wspominkowy konkurs, w którym do wygrania są egzemplarze nowego albumu.

Tramwaj linii 6

- Po raz pierwszy czytelnicy tej książki, nie tylko miłośnicy Gdańska, oglądać będą zdjęcia ilustrujące powojenną historię Oruni, Chełma i Siedlec - mówi nam Maciej Kosycarz - współautor i wydawca albumu. - Czytelnicy zobaczą m.in., jak zmieniał się Trakt św. Wojciecha. Ulica kiedyś nazywała się oczywiście inaczej i jeździł nią tramwaj linii 6. Młodsi zdziwią się, że tam, gdzie dzisiaj widnieją puste place, kiedyś stały domy mieszkalne, niektóre z nich - o czym mało kto wie - miały arcyciekawą historię! Mieszkańcy nowego Chełma dowiedzą się, że zanim powstały domy, w których mieszkają, na placach budów pracowali, i to z dobrymi wynikami …saperzy. Siedlce w albumie to nie tylko ul. Kartuska. To z jednej strony tragiczny wybuch gazu w budynku na ul. Struga , z drugiej - popularne nocne kluby, takie jak Rondo czy jak Lido.

Przeglądając album, prześledzimy, jak wyglądało w tych dzielnicach życie codzienne, jak funcjonowała komunikacja miejska, jaka panowała moda; spotkamy znanych i nieznanych mieszkańców tych okolic, przypomnimy sobie także kamienice, których już dawno nie ma. Odkryjemy przy tej okazji dawne miejsca z naszego dzieciństwa czy młodości, przywracając w ten sposób czas, który dawno minął. Na szczęście zostały fotografie, które mogą nam to wszystko przypomnieć.

Promocja i konkurs

Premiera i promocja albumu „Fot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia Oruni, Chełma i Siedlec” odbędzie się, tradycyjnie, w centrum handlowym Manhattan we Wrzeszczu. 1 i 2 grudnia w godzinach od 12 do 17. W tych dniach będzie można kupić album w promocyjnej cenie oraz dodaktowo otrzymać w nim dedykację autora, Macieja Kosycarza.

Dla naszych Czytelników, codziennie, od dziś do soboty, proponujemy konkurs z nagrodami. Aby zdobyć album, wystarczy przyjrzeć się zamieszczonemu powyżej zdjęciu i odpowiedzieć na konkursowe pytanie.

Jak się nazywał w latach 1949 - 1997 obecny Trakt Świętego Wojciecha?

a. Rewolucji Październikowej

b. Jedności Robotniczej

c. Wyzwolenia.

Odpowiedź należy przesłać dzisiaj najdalej do godz. 20 pod adresem mailowym: k.kujawa@prasa.gda.pl.