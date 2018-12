Fotel Vertagear SL2000 - zadbaj o swój kręgosłup

Vertagear SL2000 to ergonomiczny fotel z coraz popularniejszej rodziny foteli "gamingowych". Fotele tego rodzaju projektowane są nie tylko z myślą o graczach, ale też o wszystkich osobach spędzających długie godziny przed ekranami monitorów. Na rozwiązania tego typu uwagę powinny również zwrócić osoby ceniące sobie wygodę oraz pragnące dbać o prawidłową postawę.

Fotel gamingowy Vertagear SL2000 z serii Racing przypomina kubełkowe fotele wykorzystywane w samochodach rajdowych. Konstrukcja wygląda naprawdę efektownie, a w parze ze świetnym wyglądem idzie wysoka jakość wykonania i rozsądny dobór materiałów, które przekładają się z kolei na wysoką wytrzymałość. Fotele gamingowe są obiektem westchnień każdego gracza i nie ma chyba na świecie miłośnika gier, który nie chciałby zasiąść na takim siedzisku.

Vertagear SL2000 w całości wykonany został z wysokiej jakości skóry PVC. Jej odporność na plamy i wodę sprawia, że nawet bardzo intensywne użytkowanie nie powoduje zużycia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skórę czyścić "na mokro" i w ten sposób dbać o zachowanie pięknego wyglądu siedziska. Nasz redakcyjny fotel tej marki używany jest po kilkanaście godzin dziennie i po roku dalej wygląda jak nowy. Zastosowana pod skórą gęsta pianka sprawia, że siedzisko jest niesamowicie wygodne. Nawet w ciepłe dni fotel zapewnia odpowiednią wentylację za sprawą oddychającej, otwartej struktury. Cała konstrukcja prezentuje się fenomenalnie.

Kolosalną zaletą Vertagear SL2000 jest intuicyjny montaż, z którym poradzi sobie jedna osoba. Jeszcze większym atutem jest możliwość dopasowania ustawień fotela do indywidualnych preferencji. Vertagear SL2000 jest jednym z najtańszych foteli na rynku gwarantujących tak szeroki zakres regulacji. Regulowane jest nie tylko siedzisko (na wysokość), ale także oparcie (aż do 140 stopni!) oraz podłokietniki, które regulować można w płaszczyźnie pionowej. W zestawie z fotelem znajduje się dodatkowa poduszka lędźwiowa i poduszka zagłówkowa, pozwalające jeszcze lepiej dostosować siedzisko do swoich potrzeb.

Lubicie oglądać filmy? Świetnie się składa, bowiem po rozłożeniu i zablokowaniu oparcia Vertagear SL2000 przypomina całkiem wygodne... łóżko. Serio, w tym fotelu można uciąć sobie bardzo przyjemną drzemkę, jeśli pod nogi podstawicie sobie odpowiednio wysoki podnóżek. Napięcie siedziska można regulować łatwo poprzez obrócenie pokrętłem, dopasowując charakterystykę pracy do masy ciała. Vertagear SL2000 dostosowany jest do użytku przez osobę o masie do 150 kilogramów.

Fotel porusza się po każdej powierzchni niezwykle cicho. Pięć aluminiowych kółek pokryto specjalnym materiałem, dzięki czemu nie oblepiają się one przesadnie szybko brudem. Przez to nie rysują podłoża, po którym się przemieszczają. Konstrukcja jest niezwykle solidna i w niczym nie przypomina konstrukcji "pseudogaminowych" - fotel waży 23.5 kilograma i robi fenomenalne wrażenie.

Vertagear SL2000 jest jednym z najkorzystniej wycenionych foteli gamingowych (kosztuje ok. 1099 złotych), oferujących tak szeroki zakres regulacji, wygodę, piękny wygląd i świetną jakość wykonania. Bez względu na to, czy chcesz sprezentować go swojemu dziecku, czy szukasz prezentu dla siebie - Vertagear SL2000 jest dobrym wyborem, na długie lata.

Mocne strony Vertagear SL2000:

- piękny design

- wysoka jakość zastosowanych materiałów

- świetna jakość wykonania

- szerokie możliwości regulacji

