W niedzielę (15.07.2018 r.) Francja wygrała z Chorwacją 4:2 w finale piłkarskich mistrzostw świata w Rosji i i zdobyła tytuł mistrzów świata! [wynik meczu, relacja]

Francja zagrała wielki mecz w finale piłkarskich mistrzostw świata! Padło w nim sześć goli, ale więcej strzelili "Trójkolorowi" i to oni po raz drugi w historii zdobyli mistrzostwo świata. Poprzednie wywalczyli w 1998 roku u siebie, kiedy w finale pokonali Brazylię 3:0. W Rosji w finale odprawili Chorwację 4:2.Mecz zaczął się fantastycznie dla Francuzów, choć udział w tym mieli sędziowie. Najpierw arbiter główny podyktował rzut wolny dla Francji, choć Antoine Griezmann go wymusił. Następnie po zagraniu z wolnego Griezmanna sędzia liniowy nie zauważył, że Paul Pogba wrócił z pozycji spalonej, a następnie zmusił do błędu Mario Mandżukicia, który głową strzelił bramkę samobójczą. Francuzi prowadzili, choć... nie oddali celnego strzału na bramkę rywali. Chorwaci nie zamierzali się poddać i Ivan Perisić zdobył wyrównującego gola. Później jednak Perisić był negatywnym bohaterem, bo zagrał piłkę ręką w polu karnym. Sędzia skorzystał z podpowiedzi VAR, obejrzał sytuację i podyktował rzut karny. Pewnie wykorzystał go Griezmann. W strzałach po pierwszej połowie było 7:1 dla Chorwacji, a w bramkach 2:1 dla Francji...W drugiej połowie Francuzi pokazali, że potrafią zadać zabójcze ciosy. Najpierw bramkę strzelił Pogba, a następnie wynik podwyższył Kylian Mbappe po znakomitym strzale z dystansu. Było już 4:1. Chorwaci strzelili jeszcze jednego gola, ale to był prezent Francuzów. Hugo Lloris próbował kiwać się z Mandżukiciem, a napastnik Chorwatów tylko wstawił nogę i strzelił gola. Francuzi do końca meczu kontrolowali przebieg spotkania i w pełni zasłużenie sięgnęli po mistrzostwo świata. Podczas całego mundialu odnieśli sześć zwycięstw i zremisowali tylko z Danią, kiedy mieli już pewny awans z grupy do fazy pucharowej.Bardzo dawno w finale nie padło tak dużo goli. W 1966 roku Anglia wygrała z RFN 4:2, ale po dogrywce. Osiem lat wcześniej Brazylia pokonała Szwecję 5:2. Finałowy mecz Francji z Chorwacją był podsumowaniem znakomitego pod względem piłkarskim mundialu w Rosji. Bohaterowie finału zebrali nagrody indywidualne. Piłkarzem mistrzostw został Chorwat Luka Modrić, młodym piłkarzem mundialu Mbappe, a królem strzelców Anglik Harry Kane, który strzelił sześć goli.