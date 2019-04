Free Time Festiwal w Gdańsku. Mnóstwo atrakcji w pierwszy weekend kwietnia w AmberExpo

Pojedynek na grille, opowieści z różnych stron świata, ogrodowe trendy - to nowości najbliższej edycji Free Time Festiwalu. A oprócz tego imponująca lista atrakcji przygotowanych przez wystawców 11 stref klimatycznych festiwalu.

Piąta edycja, pięć razy więcej atrakcji

Free Time Festiwal to projekt, który co roku odwiedza 20 000 gości. To bank pełen pomysłów, jak twórczo i przyjemnie spędzać czas wolny. Każdy kto nie lubi się nudzić, kto aktywnie i twórczo spędza czas lub poszukuje nietypowych i ciekawych atrakcji turystycznych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, znajdzie tu coś dla siebie. Żeby ułatwić poszukiwania ekspozycja została podzielona na strefy.

Grillowanie czas zacząć

Przybywających na Free Time Festiwal przywita smakowity zapach potraw z grilla. To znak, że rozpoczął się GRILL FESTIWAL i pojedynek na grille, czyli Ogólnopolski Konkurs Kulinarny o Tytuł GOLD GRILL TEAM. Uczestnicy konkursu będą przygotowywać przystawkę z ryb bałtyckich lub jeziornych oraz potrawę z wykorzystaniem antrykotu z polskiej wołowiny. Do konkursu staną w dwóch kategoriach: uczniowie szkół gastronomicznych oraz profesjonalni kucharze. Efekt ich zmagań oceniać będzie profesjonalne jury, a honorowym jurorem będzie legendarny Szef Kuchni Kurt Scheller.

Konkursowi towarzyszyć będą kulinarne pokazy, spotkania z pasjonatami gotowania, prelekcje piwowarów, strefa piknikowa z DJ-em i strefa zabaw dla najmłodszych. Na tych, którym kibicowanie podczas konkursowych zadań zaostrzy apetyt, czekać będzie specjalnie przygotowana strefa FOOD COURT z grillowanymi przysmakami, a na miłośników kuchni świata Food Trucki.

Ruszaj w świat, podróżuj świadomie

Jak podróżować, żeby zostawić po sobie dobry ślad? Jakie ślady zostawiają w nas podróże? Na te pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy FESTIWALU PODRÓŻY ŚLADY. Przez dwa dni będzie można posłuchać opowieści o trawersie Mount Everestu, łowieniu ryb z Indianami Tsimane, szukaniu śladów endemicznych niedźwiedzi w Kanadzie, wyprawie rowerowej po syberyjskim śniegu i lodzie Bajkału, podróżach z dziećmi i przekazywaniu pasji do żeglarstwa z ojca na synów. A także o budowaniu szkoły po trzęsieniu ziemi w Katmandu - bo wolontariat to doskonały przykład pozostawiania dobrych śladów. Festiwal ma być źródłem inspiracji, ma rozbudzać ciekawość świata, ale przede wszystkim ma zachęcać do świadomego podróżowania - pełnego szacunku dla lokalnych społeczności, kultur i zwyczajów.

Zieleń uspokaja

OGRODOWE KREACJE to z kolei propozycja skierowana do miłośników zieleni, którzy poszukują pomysłów i wskazówek z zakresu projektowania i pielęgnacji ogrodów, tarasów i balkonów. W kolorowym i pachnącym otoczeniu kwiatów i zieleni, blisko natury, w sprzyjającej odpoczynkowi atmosferze, będzie można uczestniczyć w pokazach, prelekcjach, warsztatach i cieszyć się aktywnościami proponowanymi przez wystawców. Tu będzie nam zielono w głowie!

Turystyka - podróże małe i duże

Czas wolny to także podróże - te dalekie i te bliskie. Stąd na Festiwalu nie zabraknie oferty skierowanej do turystów. Pomysły na różne formy wypoczynku - weekendowe wypady, kilkudniowe wycieczki i rodzinne wakacje - zaprezentuje 10 najpiękniejszych regionów Polski, ponad 20 powiatów i miast oraz Ukraina, Środkowa Frankonia, Brema, Drezno i Wilno. Będziemy poznawać nowe miejsca i smakować (niekiedy dosłownie) przyjemności, jakie oferują one turystom.

Gdańsk - tu się żyje

Na Festiwalu szczególnie atrakcyjnie zaprezentuje się Gdańsk - jako miasto, w którym nie sposób się nudzić! W stolicy Pomorza miejsc dla aktywnych mieszkańców i turystów nie brakuje: drogi rowerowe, ścieżki biegowe, parki, tereny rekreacyjne, siłownie pod chmurką, boiska, baseny, bogata oferta kulturalno-oświatowa. I wciąż planowane są nowe inwestycje.

Bike Festiwal - a może na rower?

Nieodłącznym elementem zdrowego i aktywnego stylu życia są jednoślady. Dlatego Bike Festiwal to punkt obowiązkowy. Tu zobaczymy sprzętowe nowości, techniczne nowinki i najmodniejsze akcesoria, a na wystawie pojazdów nietypowych z unikatowe rowery customowe, poziome, trójkołowe i transportowe. Do tego moc atrakcji: zawody rowerowe dla dzieci Strider Racers i dla prawdziwych twardzieli AmberExpo MTB Eliminator, konkursy z fantastycznymi nagrodami, pokazy trialu rowerowego i MTB Stuntu, spotkania z podróżnikami rowerowymi, sportowcami i ekspertami. A także prezentacja największego w Polsce systemu roweru metropolitalnego MEVO. Bo rowerowy styl życia to jest to!

Sport i aktywny styl życia - bo ruch to zdrowie

W tej strefie królować będą wielkie emocje i radość kibicowania. I będzie można skorzystać z szansy na spróbowanie nowych aktywności sportowych, biorąc udział w jednym z licznych konkursów, zawodów czy turniejów, rozgrywanych na mini obiektach: boisku futbolowym, boisku plażowym do piłki siatkowej i stadionie lekkoatletycznym. Na miłośników innych dyscyplin czekać będą rowerowe tory testowe, zawody wioślarskie na ergometrach, ćwiczenia na trenażerach ruchu czy nauka jazdy na rolkach. A dla tych, którzy ze sportu najbardziej lubią kibicowanie Debiuty Fitness Mistrzostwa Polski: Fitness Fit-Kids & Fitness Aerobic. To będzie intensywny weekend

Kultura i nauka - by wiedzieć i widzieć więcej

Tu w roli głównej wystąpią muzea i ośrodki popularyzujące naukę i kulturę z Trójmiasta i regionu.

W repertuarze: kreatywne eksperymenty i doświadczenia, animacje i zajęcia plastyczne, spotkania z rekonstruktorami, prezentacje muzealnych replik, imprez i wydarzeń artystycznych. A wszystko w zasięgu ręki!

Aktywne dzieciaki - tu nie ma nudy

To miejsce będzie kipiało energią! W festiwalowej krainie zabaw będzie można szaleć do woli w mini planetariach, na trampolinach i dmuchańcach, uczestnicząc w twórczych warsztatach i animacjach. Rodzice będą mogli poszukiwać nowych pomysłów na aktywny wypoczynek dla swoich dzieci na koloniach i obozach.

Kto nie kocha pluszowych olbrzymów?

Festiwalowym hitem będzie z pewnością Wielki Zlot Wielkich Maskotek, czyli spotkanie wszystkich obecnych na festiwalu maskotek reklamowych. Przez dwa dni będzie je można spotykać to tu, to tam, ale clou programu nastąpi w samo południe w niedzielę, kiedy to wszystkie zwierzaki, ptaki i inne stwory zgromadzą się na scenie. Finałem będzie wspólne zdjęcie na celebryckiej ściance, przytulasy i przybijanie piątek z lwem, papugą, żyrafą, zebrą, surykatką, foką, szaloną mewą i mnóstwem innych pluszowych olbrzymów.

Free Time Festiwal:

7 kwietnia (sobota) 10.00 – 18.00

8 kwietnia (niedziela) 10.00 – 17.00

Wstęp wolny