Podczas warsztatów, organizatorzy chcą spojrzeć na historię dzielnicy Wrzeszcz przez pryzmat zamieszkujących ją osób, pamiętających jego historię. Celem projektu jest podkreślenie roli historii mówionej w kształtowaniu pamięci o dzielnicy i próba uwiecznienia bezpośrednich i osobistych relacji w postaci tekstów literackich, a także zaangażowanie młodych ludzi w pogłębianie wiedzy na temat historii lokalnej jednej z najstarszych gdańskich dzielnic.

Podczas trzech spotkań z dziennikarką i reporterką, Dorotą Karaś (autorką książek "Cybulski. Podwójne Salto" i "Szafa, czajnik, obwodnica. Rozmowy z obcokrajowcami", dziennikarką Gazety Wyborczej, autorką reportaży w Dużym Formacie), twórcy (maksymalnie 10 osób) nauczą się jak wyszukiwać historie, rozmawiać z bohaterami swoich tekstów, jak pisać reportaże i je redagować tak, żeby zainteresowały odbiorów.I. Spotkanie: 20 lutego, g. 18:00 - 20:00 - wprowadzenie do reportażu, omówienie wybranych tematów i przydzielenie ich poszczególnym osobom.II. Spotkanie - 13 marca , g. 18:00- 21:00 - omówienie zebranych materiałów, praca nad strukturą materiału i wyborem najciekawszych wątków, dyskusja o poszukiwaniu dalszych źródeł, przydatnych do tekstu.III. Spotkanie - 17 kwietnia , g. 18:00 - 21:00 - omówienie wstępnych wersji tekstów, wspólna dyskusja nad najciekawszymi wątkami, ostatnie korekty i rozmowa na temat finalnej formy tekstu (ok 5 stron).Pomiędzy spotkaniami będzie można kontaktować się z Dorotą Karaś w sprawie szczegółów lub pomocy przy pisaniu tekstów. Pomiędzy drugim a trzecim spotkaniem prowadząca warsztaty musi otrzymać wstępne wersje tekstów, aby omówić je na ostatnim spotkaniu. Po nim autorka oraz organizatorzy powinni otrzymać finalną wersję tekstu.Aby zgłoszenie zostało przyjęte, należy: uzasadnić chęć udziału warsztatach, przysłać przykładowe, 2-3 samodzielnie napisane do tej pory teksty i zaproponować trzy tematy na reportaże związane z Wrzeszczem.W ramach warsztatów konieczne będzie przeczytanie zalecanych tekstów reporterskich (organizatorzy wyślą listę po przyjęciu zgłoszenia).- formularz: https://tinyurl.com/warsztatyreporterskieW warsztatach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.Organizatorem warsztatów jest Fundacja Palma.Projekt jest finansowany z Budżetu Obywatelskiego Miasta Gdańska.