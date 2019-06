Fuzja Lotosu i Orlenu. Daniel Obajtek zapowiedział, że wniosek koncentracyjny trafi do Komisji Europejskiej w lipcu 2019 r.

- Często zadaje mi się pytanie, co fuzja Orlenu z Lotosem oznaczała będzie dla Wybrzeża – stwierdził Daniel Obajtek. - Odpowiadam wtedy, że same pozytywne rzeczy. Nikt Lotosu nie myśli z Wybrzeża zabierać. Po to go kupujemy, aby go rozwijać pod względem przerobu, przemysłu petrochemicznego. Mamy na to przykłady, że Orlen inwestuje w każdą spółkę, którą przejął w ostatnich dziesięciu latach. Każda z tych spółek rośnie i rozwija się. Dlatego nie ma żadnej obawy, że my nie będziemy rozwijać Lotosu. Chcemy to robić. Połączymy swoje capeksy inwestycyjne. Będziemy mieli zdecydowanie inną siłę i oddziaływanie na całą gospodarkę.