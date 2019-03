Gala Gdańsk Amber Look - najważniejsze wydarzenie Targów Amberif 2019 w Gdańsku [zdjęcia]

Gala w artystycznej scenografii, oryginalnej oprawie muzycznej odbyła się w piątek w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Jak podkreślają organizatorzy, gala to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie modowe, które ma nie jednego, ale dwóch głównych bohaterów: modę i biżuterię. A dokładniej: modę i bursztyn – wyjątkowy i piękny kamień. Ta niespotykana, idealna symbioza definiuje niezwykłość Gali. – Naszym najważniejszym celem jest rozbudzenie miłości do bursztynu w młodym pokoleniu, które dotychczas postrzegało go głównie przez pryzmat stereotypów. Dlatego tegoroczne kolekcje będą nowoczesne, dynamiczne, awangardowe, zaskakujące. Od mody ulicznej, poprzez instalacje, po stroje wieczorowe – mówi Michał Starost dyrektor artystyczny GDAŃSK AMBER LOOK.

W tym roku efekty nawet kilkumiesięcznej artystycznej współpracy zaprezentowało siedem duetów utalentowanych projektantów: Danka Czapnik & Katarzyna Konieczka (MAD DOLL); Marcin Bogusław & Marcel Iwański (NEW WAVE); Sława Tchórzewska & Patryk Wojciechowski (LO(S/V)ERS); Dorota Cenecka & Dominika Czarnecka (IDYLLA); Ireneusz Glaza & Paweł Węgrzyn (AMBER & DIAMONDS); Danka Kruczkowska & Aneta Larysa Knap (GOLD); A2 Anna Węsierska & Olga Ziemann (SILK & AMBER EUPHORIA).

– Gala to dla projektanta – i mody, i biżuterii – wyjątkowa okazja, by zaszaleć artystycznie: jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia. Dlatego na wybiegu pojawiają się wyjątkowe projekty, emanujące świeżością, nieoczywiste i zaskakujące, które zachęcają, by się nimi inspirować także w życiu codziennym – mówi Dorota Cenecka.

