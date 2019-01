Gala plebiscytu "Nauczyciel na medal". Najlepsi nauczyciele nagrodzeni [wideo,zdjęcia]

Wspólnie z Czytelnikami „Dziennika Bałtyckiego“ wybraliśmy najlepszych nauczycieli Pomorza. We wtorek 12 grudnia w Teatrze Wybrzeże nasi zwycięzcy odebrali dyplomy i atrakcyjne nagrody, m.in. medale marszałka województwa pomorskiego.

Sam marszałek Mieczysław Struk także był obecny na uroczystości. - Każda okazja, żeby zwrócić uwagę na status nauczyciela, na jego pracę, jest niezwykle ważna. Plebiscyt „Nauczyciel na medal“ to inicjatywa, dzięki której można pokazać społeczeństwu rolę nauczyciela, jego sukcesy i to, czym w istocie się zajmuje na co dzień - powiedział marszałek Struk.