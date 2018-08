Pięciu mężczyzn z Trójmiasta i okolic miało działać w międzynarodowej grupie przestępczej obok Belgów, Greków, Brytyjczyków i Litwinów. Według śledczych „na papierze” dokumentując wywóz papierosów z Unii Europejskiej, a w rzeczywistości sprzedając je w strefie Schengen narazili skarbówkę na stratę na poziomie niemal 15 mln zł.

- W wyniku współpracy służb wymiaru sprawiedliwości kilku Państw, w 2015 r. na terenie Włoch zatrzymano kilka transportów zabezpieczając 39 mln sztuk nielegalnych papierosów, których wprowadzenie na rynek naraziłoby budżet Unii na uszczuplenia z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego, podatku VAT i cła w łącznej wysokości prawie 15 mln zł – relacjonuje prokurator Maciej Załęski, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Według śledczych wielka międzynarodowa grupa przestępcza , której członkami było 5 mieszkańców Trójmiasta i okolic działała według – względnie prostego – schematu. Dzięki utworzonym specjalnie w tym celu spółkom „słupom” przy wykorzystaniu uproszczonej procedury tranzytu międzynarodowego podejrzani. Wyroby tytoniowe, m.in. dzięki skorumpowaniu unijnych urzędników celnych, tylko „na papierze” opuszczały UE, a w rzeczywistości były sprzedawane na wspólnotowym rynku, co pozwalało „zaoszczędzić” m.in. na regulacji rachunków z urzędami skarbowymi różnych krajów. Jeden z zatrzymanych pięciu Pomorzan trafił do aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy, wobec pozostałych czterech zastosowano dozór policji, poręczenia majątkowe oraz zakazu opuszczania kraju.I dodaje: - Dalsze ustalenia śledztwa doprowadziły, na początku lipca br. do zatrzymania na poleceniepięciu osób uczestniczących w procederze. Są to mieszkańcy Trójmiasta i okolic. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnych wielkiej wartości w wysokości niemal 15 mln zł.