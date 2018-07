Gdańscy policjanci zaopiekowali się trzema kociętami porzuconymi w kartonowym pudle na Wyspie Sobieszewskiej. Zwierzęta trafiły do schroniska, gdzie czekają na adopcję.

- Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zaopiekowali się trzema małymi kotkami, które ktoś porzucił, w kartonie na poboczu ul. Turystycznej. Trzy małe kociaki policjanci oddali pod opiekę pracowników schroniska, tam czekają na osoby, które będą chciały je przygarnąć - relacjonujez Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.Jak się dowiadujemy, do zdarzenia doszło w środę 18 lipca około godziny 8 rano. Policjanci z drogówki przejeżdżając ulicą Turystyczną na Wyspie Sobieszewskiej zauważyli małego kota, który nieporadnie próbował przejść przez jezdnię. Mundurowi relacjonują, że zatrzymali radiowóz by zaopiekować się maluchem i nie dopuścić do jego potrącenia przez inne jadące samochody i wtedy zauważyli na poboczu karton, w którym znalazł dwa inne kilkutygodniowe kocięta.- Policjanci zgłosili zdarzenie oficerowi dyżurnemu i pojechali do schroniska dla zwierząt, tam oddali znalezione maluchy pod opiekę pracowników tej placówki, w której czekać będą na adopcję – tłumaczy podkom. Renata Legawiec i apeluje, aby niechcianych zwierząt nie porzucać na pastwę losu, a lepiej oddać je do schroniska.