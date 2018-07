Policjanci z Gdańska uratowali chorego na cukrzycę. Nieprzytomnego mężczyznę leżącego na trawniku przy ul. Kielnieńskiej na gdańskiej Osowej znaleźli funkcjonariusze z oddziału prewencji w trakcie patrolu. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

- Do zdarzenia doszło w miniony piątek, około godziny 20 – relacjonuje, rzeczniczka prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. - Policjanci z Komisariatu IX Policji w Gdańsku patrolowali ulicę Kielnieńską. Podczas patrolu zauważyli leżącego na trawie nieprzytomnego mężczyznę. Policjanci od razu podjęli wobec niego interwencje i sprawdzili jego funkcje życiowe, a na miejsce interwencji za pośrednictwem oficera dyżurnego wezwali pogotowie - dodaje.Jak tłumaczą funkcjonariusze, z mężczyzną nie było kontaktu oraz nie reagował na żadne bodźce, a w dodatku miał niską temperaturę ciała. Wyczuwalny był od niego zapach alkoholu. Przy mężczyźnie policjanci znaleźli sprzęt medyczny używany przez diabetyków m.in. glukometr i leki przeznaczone dla osób chorych na cukrzycę. Sprawdzili więc poziom cukru w jego organizmie, a ponieważ okazało się, że zagraża on jego życiu i zdrowiu, funkcjonariusze ponownie skontaktowali się z dyspozytorem pogotowia i w porozumieniu z nim zdecydowali o podaniu domięśniowo leku, który mężczyzna miał w torbie.- Dzięki profesjonalnej reakcji policjantów i ich zdecydowanemu działaniu mężczyzna zaczął po kilkunastu minutach odzyskiwać przytomność. Policjanci okryli 47-latka kocem termicznym i czuwali przy nim aż do przyjazdu pogotowia – tłumaczy47-latek został przewieziony do szpitala przez ratowników medycznych. Okazało się, że mężczyzna oprócz tego był nietrzeźwy, więc zagrożenie dla jego życia i zdrowia w związku z chorobą było jeszcze wyższe.