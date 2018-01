Policjanci z Przymorza zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa dwóch gdańszczan, którzy włamali się do kilku piwnic i ukradli m.in. sprzęt muzyczny, elektronarzędzia, części rowerowe oraz inne przedmioty warte blisko 3 tys. zł. Policjanci odzyskali wszystkie rzeczy, które padły łupem włamywaczy. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

28 stycznia tego roku o godzinie około godziny 5 rano policjanci zostali zaalarmowani przez pracowników ochrony jednego z bloków na, o tym że przed chwilą zauważyli jak dwóch nieznanych im mężczyzn weszło do piwnicy. Policjanci po wejściu do piwnicy zauważyli otwarte drzwi do dwóch piwnic, w jednej z nich zatrzymali 38 letniego mieszkańca Gdańska, który w przygotowany plecak turystyczny próbował spakować ukradziony sprzęt m.in. elektronarzędzia, klucze nasadowe, części do rowerów, sprzęt narciarski W drugiej piwnicy policjanci zatrzymali kolejnego włamywacza, przy którym policjanci znaleźli m.in. ukradzioną gitarę elektryczną oraz wzmacniacz. Podczas sprawdzenia innych piwnic, policjanci znaleźli jeszcze jeden uszkodzony zamek w drzwiach trzeciej piwnicy z której złodzieje nie zdążyli ukraść rzeczy z powodu interwencji policjantów. Pokrzywdzeni oszacowali straty na blisko 3 tysiące złotych.Policjanci zatrzymali dwóch włamywaczy w wieku 38 i 23 lat, którzy trafili do policyjnego aresztu. Na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego wczoraj prokurator wystąpił z wnioskiem o aresztowanie 38 latka z uwagi na to, że przestępstwa dopuścił się w warunkach recydywy. Sąd przychylił się do jego wniosku. 23-latek również usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, ale w jego przypadku prokurator zastosował dozór. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.