Gdańscy policjanci zlikwidowali olbrzymią plantacji konopi w Łapinie. Zatrzymanemu podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia [zdjęcia, wideo]

Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 2700 krzewów konopi, z których można by uzyskać ponad 800 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 13 mln zł.

Profesjonalna plantacja

Uprawy mieściły się w 5 przystosowanych pomieszczeniach, gdzie znajdował się też specjalistyczny sprzęt, w tym: wentylatory, filtry, zasilacze prądowe, lampy, odżywki do roślin, pompy do nawadniania, osuszacz powietrza. Plantacja była zasilana 2 agregatami prądotwórczymi, umieszczonymi w specjalnie wytłumionym pomieszczeniu. Na terenie plantacji było też odrębne pomieszczenie służące do suszenia konopi, ujawniono w nim urządzenie do oddzielania kwiatostanu od liści, wagę elektroniczną, zgrzewarkę i worki próżniowe, a także 2,5 kg marihuany.

Aresztowany usłyszał zarzuty

Policjanci zatrzymali na terenie plantacji 30-letniego Radosława L., mieszkańca województwa małopolskiego. Prokuratura gdańska postawiła mu zarzut uprawy konopi innych niż włókniste mogącej dostarczyć znaczną ilości ziela konopi. Jest to przestępstwo, za które grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. prok. Prok. Remigiusz Signerski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku podaje, że sprawa ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, a prokuratorzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.