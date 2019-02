Gdańscy radni PiS pytają władze miasta o kulisy przyznania mieszkania komunalnego dyrektorowi ECS [AKTUALIZACJA]

- Jeśli informacje portalu wpolityce.pl się potwierdzą to mamy do czynienia ze skandalem. Artykuł dotyczy tego, że dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności miał otrzymać lokal komunalny na wynajem. Osoba która taki lokal może otrzymać musi spełniać określone wymogi zarobkowe - nie mogą one przekraczać 200 proc. minimalnej emerytury którą określa GUS. Za rok 2019 ta kwota to 2200 zł. Zarobki dyrektora ECS kilkukrotnie przekraczają tą kwotę. Na lokal komunalny czeka 2 tys. gdańskich rodzin, średni okres oczekiwania to ok. 8 lat. Jako radni PiS złożyliśmy interpelację do p.o. prezydenta miasta o udzielenie uzupełniającej informacji. Czy kierownictwo ECS rzeczywiście otrzymuje lokale w miastu i na jakiej podstawie? Kto się pod tymi decyzjami podpisał? Czy nasi włodarze potwierdzają te tezy? - mówili na konferencji prasowej Kacper Płażyński i towarzyszący mu radny Kazimierz Koralewski.

Szef klubu PiS "bulwersującym" nazwał także brak odpowiedzi na pytania do tekstu portalu wpolityce jakie zostały skierowane do Gdańskich Nieruchomości.

- Od dłuższego czasu spływają do nas od mieszkańców Gdańska różne sygnały dotyczące nieprawidłowości w działaniach tej spółki, o efektach ich zbadania przez nas wkrótce poinformujemy - dodał Płażyński.

Formalnie prezydent Aleksandra Dulkiewicz ma na odpowiedź na interpelację 14 dni. Jak zapowiedziała jednak rzecznik Magdalena Skorupka-Kaczmarek, władze miasta do sprawy odniosą się jutro, w czwartek 7 lutego.

Mimo licznych prób na razie nie udało nam się w tej sprawie skontaktować z samym Basilem Kerskim.

AKTUALIZACJA

Otrzymaliśmy oświadczenie w tej sprawie z UM w Gdańsku. Oto jego treść:

Umowa najmu mieszkania z dyr. B. Kerskim została zawarta czas trwania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W związku z otrzymaniem przez Prezydenta Miasta Gdańska nominacji na następną kadencję na tym stanowisku obowiązuje ona do 31.12.2022 r.

Podstawa prawna, które pozwala na wynajem:

1)Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rada Gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

2)Zgodnie z uchwałą Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego

§ 8a.

1.W zasobie mieszkaniowym Miasta Gdańska wydziela się lokale przeznaczone do wynajmowania osobom zatrudnionym przez Miasto Gdańsk, jego jednostki, gminne osoby prawne lub spółki handlowe utworzone z udziałem gminy, posiadającym specjalistyczne kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań gminy – na czas trwania stosunku pracy, w liczbie nie więcej niż 50 lokali mieszkalnych.

2.Na wniosek pracownika o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy na czas trwania stosunku pracy, Prezydent Miasta Gdańska po dokonaniu oceny przydatności jego kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań gminy na podstawie:

a)opinii Dyrektora Wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej, gminnej osoby prawnej lub spółki handlowej utworzonej z udziałem Gminy Miasta Gdańska

b)przedłożonych przez pracownika: umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu na czas trwania stosunku pracy.

Po dopełnieniu tych formalności została zawarta umowa czasowego najmu mieszkania z dyr. Basilem Kerskim. Jest to element szerszej polityki kadrowej Gdańska, dzięki której osoby o specjalistycznych kwalifikacjach, również pracujący na polu nauki, kultury, sztuki, mogą zamieszkać w Gdańsku i pracować na rzecz miasta.

