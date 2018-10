Gdańscy uczniowe spóźniają się do szkoły. Wszystko przez stojące w korkach autobusy

Korek, który codziennie rano można zauważyć na ulicy Myśliwskiej w Gdańsku, sprawia, że żaden autobus nie przyjeżdża o czasie. Kończy się to tym, że uczniowie spóźniają sie do szkół podróżując w ciężkich warunkach - w zatłoczonych autobusach.

- To jest tragedia. Nie można nigdy niczego zaplanować i nie da się tak wyjść żeby zdążyć. To frustrujące dla dziecka i dla mnie. Zapraszam kandydatów na prezydentów na Myśliwską około 7 rano. Niech tutaj zrobią konferencję! - mówi jedna z rozzłoszczonych matek, mieszkająca na jednym z osiedli na tzw. młodej Morenie. - Wożę dziecko do szkoły na Zaspie - żeby zdążyć musimy wyjść przed godziną 7. Ale i tak żaden autobus na Myśliwskiej nie odjeżdża o czasie. Np. 127 planowany na 7.06, zwykle przyjeżdża 7.20, podobnie jest z innymi. Smutne to jest, że tak miasto zorganizowało nam życie.

Uczniowie muszą w zatłoczonym autobusie pokonywać kilka przystanków, zwykle kończy się to spóźnieniami, nawet do szkół ulokowanych na Morenie.

- To jest straszne, moi rodzice się złoszczą na mnie - mówi 9-letnia Julia. - Wczoraj nie zmieściłam się w autobusie i się spóźniłam.

- Ja już się przyzwyczaiłem i już się nie denerwuję, bo nauczyciele też wyluzowali. U nas w szkole to normalka, że wszyscy przychodzą kilkanaście minut spóźnieni - mówi 12-latek z Gdańska Migowa.

Na Morenie trwa budowa Nowej Bulońskiej i Nowej Wołkowyskiej. To według władz miasta ma pomóc.

- Co z tego, że budują ulicę, skoro na Myśliwskiej i tak nic nie zmienią, ciągle będziemy stać wraz z autobusami w jednym sznureczku na jednym pasie - mówi jeden z kierowców.

- Dojeżdżam do liceum z Chełmu do Górnego Wrzeszcza - mówi 16-letnia Julia. - Codziennie rano przeżywam dylemat: czy wybrać autobus, który może gdzieś stanąć w korku lub w ogóle nie przyjechać o wyznaczonej godzinie, czy też jechać tramwajem, który prawie codziennie ma awarię. Rezultat jest taki, że bardzo często zdarza mi się spóźniać do szkoły.

