Gdańscy uczniowie uczcili pamięć Lecha Bądkowskiego

- Celem konkursu jest przede wszystkim rozwijanie w uczniach patriotyzmu, poczucia odpowiedzialności za Polskę i Europę poprzez popularyzację sylwetki Lecha Bądkowskiego - podkreśliła Barbara Gwizdała, dyrektor SP nr 85. - A przy tym też poznanie jego życia i działalności.

W skład Rady Programowej Konkursu weszli: Sławina i Miłosława Kosmulska, krewne upamiętnionego, Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, prof. Edmund Wittbrodt, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Barbara Gwizdała, wspomniana dyrektor szkoły organizującej przedsięwzięcie.

W kategorii plastycznej zwyciężyła Maja Domalewska ze Szkoły Podstawowej nr 1.

W kategorii literackiej nagrodę odebrała Pola Misiun ze Szkoły Podstawowej nr 85.

Zwycięzcą kategorii historycznej został Maciej Butlewski z Technikum nr 12 (Zespołu Szkół Samochodowych). Wybrane prace literackie zostały zadeklamowane podczas gali.

Zbliżamy się do dni, gdy po raz ostatni będziemy mówić o szkole im. Lecha Bądkowskiego - poinformowała dyrektorka. - Dla nas to trudny moment. Przez 15 lat utożsamialiśmy się z tym nazwiskiem i godnie je nosiliśmy. Od 2004 roku, kiedy to gimnazjum nr 48 w Jasieniu uzyskało imię tego patrona czuliśmy się spadkobiercami jego myśli.