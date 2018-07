Okrągły jubileusz Centrum Hewelianum stał się okazją do wielkiej fety na Górze Gradowej, która odbyła się w niedzielę 22 lipca. Pojawiły się tłumy mieszkańców i turystów. Wśród atrakcji były m.in. obserwacje nieba teleskopem słonecznym czy pokazy przejazdów psich zaprzęgów. Pogoda dopisała, więc panowała piknikowa atmosfera.

Często bywamy na Górze Gradowej. Bardzo nam się tu podoba. Ta impreza urodzinowa to świetny pomysł, nie możemy się doczekać pokazu światło-dźwięk, który ma się odbyć na zakończenie fety.

Niedzielna słoneczna pogoda przyciągnęła na Górę Gradową tłumy. Urodzinowa impreza przyjęła formułę rodzinnego spotkania, w ramach którego przygotowano wiele atrakcji. Razem z organizatorami świętowały całe rodziny z dziećmi.- Najbardziej podobało mi się robienie dużych baniek mydlanych -- Ala z chęcią skakała też na trampolinie – dodała jej mama – Anna.Największe kolejki ustawiały się właśnie do strefy sportowej. Można było popływać w specjalnym basenie małymi samochodzikami -amfibiami.Z kolei w strefie lekkoatletycznej odbyły się zawody biegowe na krótkich dystansach z aparaturą do fotofinishu, rzuty co celu, rozgrywki rodzinne w unihokeja, badmingtona, a także piłkarskie zawody z sędziami PZPN.– mówiła w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" pani Mirosława, gdańszczanka, która wzięła udział w imprezie urodzinowej Centrum Hewelianum wraz z dziećmi.Na Górze Gradowej pojawił się również prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który m.in. zachęcał do wykonania wspólnego zdjęcia.Kiedy w 2008 roku otwierano Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”, bo taką nazwę nosiło wówczas Centrum Hewelianum, w całej instytucji pracowało zaledwie 20 osób. Biura zlokalizowane wówczas w budynku Koszar Schronowych, z czasem przeniesiono do budynku Nowych Koszar, a następnie do Willi, gdzie mieszczą się do dziś. W pierwszym roku działalności, w Kaponierze Południowej otwarto dwie wystawy: „Wehikuł czasu” i „Energia niebo i słońce”. Warto odnotować dwa ważne wydarzenia z 2014 roku. To wtedy, w nowo oddanych do użytku Koszarach Schronowych otwarto wystawę „Dookoła świata”, z kolei w Galerii Strzeleckiej zagościła „Galeria Ruchu”. W tym roku zakończono remont i oddano do użytku budynek dawnej wozowni artyleryjskiej. W planach jest otwarcie Planetarium i Centrum Edukacji Ekologicznej w Domu Zdrojowym w Brzeźnie.Przez 10 lat funkcjonowania Centrum Hewelianum, teren na którym znajduje się cała instytucja zmienił się nie do poznania. Otoczenie zostało uporządkowane - wybudowano nową ul. Gradową oraz parkingi. Pojawiły się chodniki i schody, dzięki którym spacer po okolicznych wzniesieniach to prawdziwa przyjemność. Zadbano o okalającą cały obszar zieleń. Dziś Centrum Hewelianum to nowoczesne i wielofunkcyjne centrum nauki Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Hewelianum i Miasto Gdańsk.