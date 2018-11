Gdańsk chętnie wydaje pieniądze na promocję w filmach i serialach. Opozycja ma wątpliwości

Jak dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych turystów? Najlepiej pokazać się w telewizji, a jeszcze lepiej zostać w niej na dłużej np. w popularnym serialu czy filmie. Z takiego założenia już nie po raz pierwszy wychodzą najwyraźniej władze Gdańska, które właśnie negocjują z TVN-em warunki umowy na pojawienie się w nowym serialu stacji pod roboczym tytułem „Motyw”.

- Umowa nie jest jeszcze podpisana. Nastąpi to po zakończeniu procedury przetargowej. Umowa i zawarte w niej świadczenia są przedmiotem toczących się obecnie negocjacji - mówi Jędrzej Sieliwończyk z biura prasowego gdańskiego magistratu. - Miasto zaplanowało na ten cel w budżecie kwotę 1 miliona złotych netto.

Jeśli negocjacje zakończą się powodzeniem, będzie to kolejna już inwestycja Gdańska w „telewizyjną karierę”. Stolica Pomorza była już bowiem cztery lata temu planem zdjęciowym dla twórców serialu „Prawo Agaty” z Agnieszką Dygant i Darią Widawską w rolach głównych. Gdańsk zapłacił za to 295 tys. zł. Dodatkowe 160 tys. pochłonęła druga wizyta twórców serialu, dogrywających w Gdańsku kilka scen z siódmego, ostatniego sezonu.

Obecnie na antenie TVN oglądać można serial „Diagnoza”, w którym też gra Gdańsk. Ekipa serialu z jego gwiazdami na czele - m.in. Mają Ostaszewską i Adamem Woronowiczem - pojawiła się w mieście w lipcu tego roku. Sceny kręcono m.in. na Targu Rybnym i ul. Długiej. Miasto zapłaciło za to 130 tys. zł. Do kin niebawem wchodzi też kręcona w ubiegłym roku w Gdańsku świąteczna komedia romantyczna pt. „Miłość jest wszystkim”. Zagrali w niej m.in. Mateusz Damięcki, Joanna Kulig i Olaf Lubaszenko. Gdańsk przeznaczył na ten cel 500 tys. zł. Coraz częstsze przenoszenie serialowych i filmowych produkcji poza Warszawę wiąże się ze zjawiskiem nazywanym city placement, czyli odpłatnym lokowaniem miast w programach telewizyjnych. Gdańsk chętnie z tej formy promocji korzysta.

Dlaczego?

- Głównym powodem jest duża oglądalność produkcji, co stanowi potencjał dla promocji atrakcji turystycznych miasta. Miasto Gdańsk każdorazowo ma wpływ na sposób, w jaki jest przedstawione. Poprzez lokowanie zyskujemy także możliwość pokazania uroków i atrakcji miasta co skłania wielbicieli serialu do odwiedzin. Lokowanie produktu to ważny trend w turystyce, turyści chętnie przyjeżdżają bowiem do miejsc, w których toczą się akcje oglądanych przez nich filmów i chętnie podążają śladami swoich ulubionych bohaterów - tłumaczy Sieliwończyk. - Gdańsk staje się dzięki takim działaniom coraz bardziej rozpoznawalny, co w prosty sposób przekłada się na liczbę nowych mieszkańców czy biznes sprowadzający się do Gdańska - dodaje.

Wątpliwości, co do słuszności ponoszenia wydatków na taką promocję ma opozycja.

- To już kolejny przypadek, w którym obecna władza lekką ręką podchodzi do wydawania pieniędzy podatnika. Wcześniej duże kontrowersje budziły miliony złotych skierowane na działalność serwisu gdańsk.pl. Dobra promocja winna uwzględniać m. in. rzetelną analizę potrzeb , możliwości ich zaspokojenia i - co chyba najważniejsze - wybór najlepszego wykonawcy. Pojawiają się zatem pytania: jakie argumenty przesądziły o wyborze takiej formy promocji u takiego podmiotu? Czy aby na pewno była ona najlepszą tj. najbardziej efektywną z możliwych? Po zaprzysiężeniu, złożę stosowną interpelację w tej sprawie. Gdańszczanie zasługują na to by ich pieniądze były wydawane w sposób rozsądny- komentuje Andrzej Skiba, nowowybrany radny PiS.

