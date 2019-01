Gdańsk coraz popularniejszy w Europie i na świecie. Cele podróży w Europie, które zyskują popularność wg TripAdvisor

Gdańsk na pierwszym miejscu w rankingu najciekawszych miast do odwiedzenia w Europie

Tomasz Rowikowski

To był wyjątkowy rok dla naszego regionu. Zjechała do nas rekordowa liczba trystów i dopisała pogoda. To i nie tylko to przyczyniło się do wygranej Gdańska w jednym z najważniejszych rankingów światowych dla turystów tworzonym przez serwis TripAdvisor.