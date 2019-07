Gdańsk. Dulkiewicz na Westerplatte: autorzy specustawy dzielą Polaków. Czy wezmą za to odpowiedzialność?

- Nie byłoby w tym nic złego, gdybyśmy wszyscy - środowiska kombatanckie, muzealnicy, historycy, harcerze, samorządowcy, wspólnie, przy jednym stole, jak ma wyglądać upamiętnienie Westerplatte - mówiła w piątek, 5 lipca prezydent Dulkiewicz. - Dziś nie wiemy, czy w tym miejscu nadal będzie napis "Nigdy więcej wojny", czy zostanie pomnik. Kiedy pytamy, co się stanie z Wartownią nr 1, czy będzie elementem przyszłego muzeum, nie słyszymy żadnej odpowiedzi, choć przecież specustawa mówi wyraźnie, że działka, na której znajduje się wartownia, będzie przejęta. Wiemy, że ma powstać nowa placówka muzealna. Jaka będzie jego treść, o czym będzie w nim mowa, tego nikt z nas nie wie.

W czwartek 4 lipca wieczorem większość sejmowa przyjęła specustawę dotyczącą Westerplatte. Jej zapisy odbiorą m.in. tereny na półwyspie należące od 1989 r. do samorządu Gdańska. Działka m.in. z pomnikiem Obrońców Wybrzeża, Wartownią nr 1, którymi opiekuje się Muzeum Gdańska, ma trafić pod zarząd gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej. To ta placówka będzie odpowiadać za budowę plenerowego muzeum na Westerplatte, co także reguluje specustawa.

Dulkiewicz określiła działania parlamentarzystów PiS , którzy przygotowali specustawę oraz rządu, w sprawie Westerplatte, mianem "represyjnych".

- Metodami siłowymi, państwo reprezentujące de facto jedną opcję polityczną, chce wykorzystywać pamięć historyczną, do konkretnego interesu politycznego. To jest smutne i bolesne - mówiła Dulkiewicz. - Mam nadzieję, że dziś ci - większość sejmowa, minister kultury, pan premier, którzy wzięli odpowiedzialność za specustawę, wezmą odpowiedzialność za to, jak dzielą polskie społeczeństwo, jak dzielą polską wspólnotę.

- Nasza, kombatancka wiara trzyma z panią prezydent - mówił dziś na Westerplatte kpt. Henryk Bajduszewski, weteran II Korpusu gen. Władysława Andersa. - My, kombatanci byliśmy, jesteśmy gospodarzami Westerplatte, współorganizowaliśmy uroczystości rocznicowe w tym miejscu. Dziś spotykamy się z tym, że rząd, nie państwo tylko rząd, chce nam zabrać to, co myśmy w tym miejscu budowali. Uważam, że nie powinno się mówić o nas, bez nas, musimy się temu przeciwstawić. Musimy w sprawie Westerplatte mieć głos i będziemy o niego walczyć.