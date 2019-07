Gdańsk jednym z najczęściej wybieranych miast przez podróżujących Polaków. Jak podróżujemy po Polsce? [raport]

Wnętrza nowego ekskluzywnego hotelu w Gdańsku [zdjęcia]

Na początku marca otwarto Hotel Radisson w Gdańsku. To pierwszy hotelu marki Radisson w Europie (do tej pory dostępne były tylko hotele sieci Radisson Blu lub Park Inn By Radisson). Obiekt dysponuje 350 pokojami dla gości, w tym ponad 20 apartamentami. Zobaczcie zdjęcia!