Gdańsk. Kolejna taborowa inwestycja spółki GAiT - od 2020 roku wynajmie 48 autobusów na okres ośmiu lat

– Atutem i główną ideą dzierżawy, jako bardzo popularnego dziś rozwiązania, jest powiększenie taboru spółki o nowe autobusy i zastąpienie najbardziej eksploatowanych pojazdów. Zależy nam na tym, by autobusy zawsze były gotowe do jazdy bez konieczności angażowania w to pracowników GAiT i – co też ważne – zatrzymywania pojazdów do naprawy. Dzięki temu GAiT skupi się na przewożeniu pasażerów, a nie utrzymywaniu pojazdów. To ważny kontekst. Serwis pojazdów będący warunkiem dzierżawy jest tu doskonałym rozwiązaniem - tłumaczy wynajem Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

Zgodnie z wymogami postępowania, autobusy muszą być nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy, nie mogą być używane. Muszą też być jednej marki oraz identyczne pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych oraz kompletacji wyposażenia dla danego typu (muszą posiadać tę samą stylizację i kolorystykę oraz tę samą organizację przestrzeni pasażerskiej). W cenie ma być utrzymywanie autobusów w stanie przydatności do użytkowania przez dostawcę. Ma to trwać 8 lat, czyli przez cały okres najmu.

– Podążamy za współczesnym trendem sharing economy, według którego właśnie używanie, nie posiadanie, jest bardziej ekonomicznym, jak i efektywnym sposobem gospodarowania. Z modelu dzierżawy taboru już korzystają zakłady komunikacji miejskiej w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu czy Gliwicach. Sprawdzimy go także i u nas – dodaje prezes Lisicki.

Przypominamy, że w maju GAiT podpisał umowę na zakup 46 nowych autobusów od Mercedesa. Na gdańskie ulice mają one trafić wiosną przyszłego roku:

