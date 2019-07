Gdańsk. Kroki prawne za kontrowersyjną okładkę jednego z tygodników. Jest decyzja miasta

- Jeden z tygodników opublikował kłamliwy materiał na temat gdańszczanek i gdańszczan - mówiła w piątek, 5 lipca, na konferencji prasowej na Westerplatte prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

- On podważa nasze przywiązanie do polskości, wielokrotnie mija się z prawdą. Ten tygodnik czerpie ze spółek Skarbu Państwa, w ostatnich latach to jest kilkadziesiąt milionów złotych. W pierwszym etapie będziemy domagać się sprostowania oczywistych nieprawd, np tego, że nikt z władz Gdańska nie był na pogrzebie ostatniego Westerplatczyka. To jest po prostu kłamstwo.