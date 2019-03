Gdańsk łączy się w bólu z mieszkańcami Nowej Zelandii. Po tragedii wyłożono księgę kondolencyjną

Gdańsk łączy się w bólu z mieszkańcami Nowej Zelandii i udostępnia księgę kondolencyjną. O godzinie 11 w sobotę 16 marca swój wpis złożyła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz gdańscy radni. Potem swoje wpisy złożyli zgromadzeni goście.

"Dziękuję Państwu za solidarność oraz niezgodę wobec wydarzeń, które miały miejsce w Nowej Zelandii" - napisała na swoim Facebooku Aleksandra Dulkiewicz.

Przypomnijmy, że 15 marca nastąpił atak na dwa meczety w Christchurch. Lczba ofiar strzelaniny w meczetach to ok. 50 osób. Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern powiedziała, że był to jeden z najczarniejszych dni dla Nowej Zelandii.

Księga będzie wystawiona w sobotę 16 marca między godz. 11:00 a 19:00, w niedzielę 17 marca od godz. 10:00 do 18:00, od poniedziałku do wtorku między godz. 8:00 a 16:00, a w środę w godz. 8:00 - 17:00.

Rada Miasta Gdańska, Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1.