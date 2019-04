Gdańsk Lotos Siesta Festival 2019. Cztery dni, dziesięć koncertów i siedmioro artystów [program]

W Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance, klubach Stary Maneż i Parlament wystąpią Kandace Springs (mówi się, że to Norah Jones i Sade w jednej postaci), gwiazda muzyki luzofońskiej i kabowerdyjskiej Mayra Andrade (jej najnowsza płyta nowoczesny konglomerat rytmów i odniesień do Wysp Zielonego Przylądka, Afryki, Portugalii i klubów Paryża), najbardziej romantyczny i urzekający głos oraz gitara Brazylii, Marcio Faraco , a także Lucibela (objawienie z Wysp Zielonego Przylądka - zagłębia muzyki promiennej, radosnej, rozgrzewającej).

Bezsprzecznie gwiazdą Lotos Siesta Festiwalu będzie Ana Moura, którą wielbiciele wynieśli na tron królowej fado. Do współpracy zapraszali ją członkowie Rolling Stones, adorował Prince, akompaniuje m.in. Herbie Hancock a o brzmienie i repertuar na kolejnych płytach dba Larry Klein.

Noce Fado to stały element Gdańsk Lotos Siesta Festiwalu. W tym roku, w czasie „lizbońsko-gdańskich”, aż trzech spotkań po zmierzchu, posłuchać będzie można Marco Rodriguesa, rezydenta i szefa artystycznego słynnej Cafe Luzo, nominowanego do Grammy, zwycięzcę „Wielkiej Nocy Fado” w lizbońskim Coliseu. Ten przedstawiciel młodego pokolenia artystów zakochanych w muzyce Alfamy już teraz zaliczany jest do grona najznakomitszych fadistów.

Klubowa odsłona fiesty, kończąca festiwal, będzie należała do Selmy Uamusse z Mozambiku, która zatopi słuchaczy w wrzącym, zmysłowym gąszczu rytmów swego tropikalnego kraju, czerpiąc garściami z jego bogatej tradycji, wplatając ją w klubowe brzmienia.

- To będzie święto muzyki szczęśliwej, dźwięków luzofońskich, portugalskich, brzmiących trochę jak język polski, przez to bliskich Słowianom - mówi Maciej Farski, współorganizator Siesta Festiwalu. - W fado można usłyszeć znajome tony ballad Okudżawy np, a w dźwiękach rodem z Zielonego Przylądka brzmienia dancingów z lat 60. Gdańsk Lotos Siesta Festiwal jest adresowany do nieco bardziej dojrzałych odbiorców i... to dobrze. Oni też mają prawo do świetnej zabawy.

9 Gdańsk Lotos Siesta Festival [Program]

Czwartek 25 kwietnia

godz. 19.00 Klub Stary Maneż - Kandace Springs

godz. 22.00 Filharmonia Bałtycka Sala Kameralna - Marco Rodrigues - Noc Fado

Piątek 26 kwietnia

godz. 17.00 Filharmonia Bałtycka - Mayra Andrade

godz. 20.00 Filharmonia Bałtycka - Marco Faraco

godz. 22.00 Filharmonia Bałtycka Sala Zielona - Marco Rodrigues - Noc Fado

Sobota, 27 kwietnia

godz. 17.00 Filharmonia Bałtycka - Lucibela (dodatkowy koncert)

godz. 20.00 Filharmonia Bałtycka - Lucibela

godz. 22.00 Filharmonia Bałtycka Sala Zielona - Marco Rodrigues - Noc Fado

Niedziela, 28 kwietnia

godz. 19.00 Filharmonia Bałtycka - Ana Moura

godz. 22.00 Klub Parlament - Selma Uamusse