Wielki futbol znowu w Gdańsku na Stadionie Energa! W 2020 roku ma zostać na nim rozegrany finał Ligi Europy!

W rywalizacji o finał Ligi Europy w 2020 roku pozostają Gdańsk i Porto. Lizbona walczy o finał Ligi Mistrzów i najprawdopodobniej go otrzyma, a dwa największe europejskie puchary nie mogą rozstrzygać się w jednym kraju. Jak poinformował Onet.pl niemal przesądzone jest, że finał Ligi Europy odbędzie się w Gdańsku. Radio Zapinamypasy.pl nieoficjalnie potwierdziło to w Polskim Związku Piłki Nożnej. Na oficjalną decyzję trzeba poczekać do 24 maja, bowiem wtedy UEFA oficjalnie ogłosi gospodarzy finałów europejskich pucharów w 2020 roku.- Chciałbym, abyśmy mogli zorganizować finał Ligi Europy w Gdańsku w 2020 roku. Kończy mi się wtedy ośmioletni okres urzędowania i zrobienie takiej imprezy byłoby dla mnie piękną klamrą - mówił pod koniec poprzedniego roku Zbigniew Boniek, prezes PZPN.Gdańsk został zgłoszony jesienią ubiegłego roku jak kandydat do organizowania tego finału. Na tym stadionie co roku mecz towarzyski rozgrywa reprezentacja Polski, a to była arena czterech meczów podczas Euro 2012. Stadion Energa ubiegał się również o organizację Superpucharu Europy w 2019 roku, ale ostatecznie UEFA ten mecz przyznała Stambułowi. Wynikało to z tego, że Polska otrzymywała organizację wielu ważnych meczów oraz wydarzeń.Jeśli wszystko się potwierdzi i Gdańsk otrzyma finał Ligi Europy, będzie to taki drugi mecz w Polsce. Pierwszy finał Ligi Europy w naszym kraju został rozegrany w 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wówczas Sevilla pokonała Dnipro Dniepropietrowsk 3:2, a jedną z bramek dla zwycięzców strzelił reprezentant Polski, Grzegorz Krychowiak.