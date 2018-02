Połączenie zarabiania pieniędzy oraz własnych pasji to jedna z rzeczy, o których marzą młodzi ludzie, zanim będą mieć okazję do pierwszego zderzenia się z rzeczywistością. Wydawać by się jednak mogło, że takie miasta jak Gdańsk są stworzone do tego, by połączyć magię podróży i miłość do nich z dobrze płatnym zawodem. Jak się ma to jednak w praktyce?

Przede wszystkim turyści



Gdańsk ( https://www.gowork.pl/praca/gdansk;l ) jest jednym z najpiękniejszych nadmorskich miast, uważanych za prawdziwą perełkę architektoniczną oraz kulturalną tego zakątka Polski i faktycznie tak jest – widać to chociażby po tłumach przyjeżdżających również z zagranicy w zasadzie o każdej porze roku po to, by podziwiać zadumanego Neptuna na gdańskim rynku czy słynnego żurawia w zatoce. Jeśli kochasz podróżowanie, albo przynajmniej letnie wypady do innego miasta w poszukiwaniu zarobku, a nie jest potrzebna ci stała, stateczna praca – tutaj w sezonie takich nie zabraknie.



Najpopularniejsze zawody



Nie będzie zaskoczeniem, że w turystycznych miastach najbardziej potrzebni są przedstawiciele takich zawodów, jak kelner, barman, obsługa sali, kucharz, w tym również kucharz na statkach, ale także pokojów czy sezonowa obsługa przeludnionych zwykle w tym okresie hoteli, pensjonatów oraz apartamentów. Nieźle będzie się miał tutaj również agent nieruchomości, gdyż nadmorskie rejony Gdańska są dzisiaj bardzo w cenie – droższe od nich mieszkania można znaleźć jedynie w Warszawie. Jeśli kochasz podróżowanie czy zwiedzanie i dobrze opowiadasz różnorakie historie, a do tego znasz na przykład minimum jeden język obcy, możesz spokojnie zacząć pracować jako przewodnik turystyczny po najważniejszych zabytkach oraz obiektach miasta.



Trochę bardziej serio



O ile praca przewodnika nie wymaga dzisiaj nawet posiadania odpowiedniej licencji, a jedynie dobrze poukładane w głowie historie oraz fakty, tak inne nadmorskie zawody wymagają już zdecydowanie lepszego przygotowania do tematu. Mowa tu oczywiście o zawodowej marynarce czy pracy w porcie przy rozładunku kontenerów. Tutaj również kwitnie logistyka morska i powietrzna – doskonale płatne zawody, ale wymagające nie lada umiejętności od kandydatów.

Gdańsk () jest jednym z najpiękniejszych nadmorskich miast, uważanych za prawdziwą perełkę architektoniczną oraz kulturalną tego zakątka Polski i faktycznie tak jest – widać to chociażby po tłumach przyjeżdżających również z zagranicy w zasadzie o każdej porze roku po to, by podziwiać zadumanego Neptuna na gdańskim rynku czy słynnego żurawia w zatoce. Jeśli kochasz podróżowanie, albo przynajmniej letnie wypady do innego miasta w poszukiwaniu zarobku, a nie jest potrzebna ci stała, stateczna praca – tutaj w sezonie takich nie zabraknie.Nie będzie zaskoczeniem, że w turystycznych miastach najbardziej potrzebni są przedstawiciele takich zawodów, jak kelner, barman, obsługa sali, kucharz, w tym również kucharz na statkach, ale także pokojów czy sezonowa obsługa przeludnionych zwykle w tym okresie hoteli, pensjonatów oraz apartamentów. Nieźle będzie się miał tutaj również agent nieruchomości, gdyż nadmorskie rejony Gdańska są dzisiaj bardzo w cenie – droższe od nich mieszkania można znaleźć jedynie w Warszawie. Jeśli kochasz podróżowanie czy zwiedzanie i dobrze opowiadasz różnorakie historie, a do tego znasz na przykład minimum jeden język obcy, możesz spokojnie zacząć pracować jako przewodnik turystyczny po najważniejszych zabytkach oraz obiektach miasta.O ile praca przewodnika nie wymaga dzisiaj nawet posiadania odpowiedniej licencji, a jedynie dobrze poukładane w głowie historie oraz fakty, tak inne nadmorskie zawody wymagają już zdecydowanie lepszego przygotowania do tematu. Mowa tu oczywiście o zawodowej marynarce czy pracy w porcie przy rozładunku kontenerów. Tutaj również kwitnie logistyka morska i powietrzna – doskonale płatne zawody, ale wymagające nie lada umiejętności od kandydatów.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.