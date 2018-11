Gdańsk. Mieli zaatakować 16-latka, grozić mu nożem i ukraść jego telefon. Teraz grozi im kara do 12 lat więzienia

- Dzięki pracy gdańskich policjantów, odpowiedzialności karnej nie unikną dwaj mieszkańcy miasta w wieku 38 i 34 lat, którzy w połowie października na przystanku tramwajowym zaatakowali 16-latka, grozili mu nożem i ukradli jego telefon. Teraz grozi im kara do 12 lat więzienia - poinformował asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Funkcjonariusz tłumaczy, że do zdarzenia doszło 14 października tego roku, krótko po godz. 20.00 na przystanku przy ul. Czarny Dwór.

- 16-latek czekał na przystanku, wtedy podeszli do niego dwaj mężczyźni, jeden z nich wyrwał mu z ręki telefon komórkowy oraz zagroził pokrzywdzonemu nożem. Pokrzywdzony wrócił do swojego domu i wtedy zadzwonił do policjantów.

Sprawą od razu zajęli się kryminalni, którzy sprawdzili zapisy z kamer monitoringu, przeprowadzili wiele rozmów z potencjalnymi świadkami. Policjanci typowali również sprawców tego rozboju wśród osób popełniających tego typu przestępstwa w przeszłości. Funkcjonariusze przeanalizowali wszystkie zebrane informacje i na ich podstawie ustalili tożsamość osób podejrzewanych o rozbój - mówi asp. sztab. Mariusz Chrzanowski.

Dodaje, że kilka dni temu ok. godz. 21.00 przy ul. Kartuskiej policjanci z komisariatu na Suchaninie zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o to przestępstwo.