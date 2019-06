Gdańsk Oliwa. W weekend dalszy ciąg prac na pętli tramwajowej. Będą utrudnienia w kursowaniu tramwajów

Roboty na torowisku w Oliwie rozpoczną się w piątek 21 czerwca o godz. 23:30, a ich zakończenie przewidywane jest na poniedziałek 24 czerwca na godz. 4:30. Prace będą prowadzone na ul. Wita Stwosza, Flisackiej, a także al. Grunwaldzkiej na odcinku od Pętli Oliwa do ul. Opackiej. Zakres działań obejmuje wymianę podkładów oraz szyn, a także regulację i stabilizację torów przy użyciu maszyny wysokowydajnej.

- Prace torowe będą wymagały wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Na ul. Wita Stwosza na odcinku 50 metrów przed pętlą w relacji do Oliwy na potrzeby przystanku wyłączony zostanie pas rowerowy. Z kolei na ul. Pomorskiej na wysokości przystanku Subisława i Osiedle w relacji do Oliwy zostanie zawężona jezdnia do jednego pasa ruchu na potrzeby peronu autobusowego - informuje Magdalena Kiljan, rzecznik Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.