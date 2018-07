Prezydent Paweł Adamowicz przedstawił liderów listy do rady miasta ze swojego komitetu wyborczego z okręgu nr 6 obejmującego m.in. Oliwę, Żabiankę i Osowę. Zaprezentował także kolejny punkt programu dla Gdańska - Najlepsze miejsce do życia. Karuzela przedwyborczych obietnic ruszyła.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Konferencja prasowa prezydenta odbyła się w sobotę 21 lipca przy głównej bramie do Parku Oliwskiego.- Gdańsk jest miastem, w którym mieszkańcy mają marzenia i chcą je realizować. Te marzenia są zarówno wielkie, jak i małe. Pokazaliśmy w ciągu ostatnich lat, że potrafimy je mieć i realizować –- Aby je realizować potrzebni są jednak lokalni, dzielnicowi liderzy. Chciałbym przedstawić dwóch fantastycznych liderów. Jednym z nich jest Wojciech Stybor, obecny radny Gdańska, a drugim Andrzej Stelmasiewicz, przedsiębiorca, społecznik, wielki patriota gdański – dodał.- Chciałbym wyprowadzić z ulicy Opata Rybińskiego samochody i oddać ją pieszym – mówił.Wspomniał też o budowie tunelu pod Pachołkiem: - Jest to ratunek dla tego miejsca i wielkie koło zamachowe dla potencjału Oliwy. To jest moje marzenie.- Jestem orędownikiem inwestowania w dzielnice, nie tylko te turystyczne, ale takie, w których mieszkają ludzie – zapewnił.- Przedstawię mieszkańcom Gdańska kontrakty dla dzielnic, aby dokładnie wiedzieli, czego mogą się spodziewać po kandydatach na radnych miasta Gdańska, mieli świadomość, co zrobią w ciągu pięciu następnych lat.Karuzela przedwyborczych obietnic powoli się rozkręca. Przypomnijmy, że na początku lipca Adamowicz zaprezentował inny element swojego programu – bon „żłobkowy” i pomysł rozbudowy sieci placówek, co ma polepszyć sytuację rodzin z dziećmi w wieku 1-3 lat. Sam bon ma zmniejszyć ponoszone koszty i – według prezydenta – wyrównać wysokość opłat ponoszonych przez rodziców, których dzieci korzystają z prywatnych żłobków z tymi, którzy zapisali dzieci do publicznych placówek.