Gdańsk. Podał się za inną osobę, kierował autem pod wpływem narkotyków i z zakazem prowadzenia

Wczoraj (8.10) po godz. 08:00 na ul. Trakt Świętego Wojciecha policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem. Kierowca był nerwowy, mówił niewyraźnie i miał napady śmiechu.Badanie testerem wykazało, że mężczyzna był pod wpływem środka odurzającego. Już w szpitalu pobrana została od niego krew do badań na zawartość narkotyków w organizmie.

Policjanci podczas przeszukania kierowcy oraz samochodu znaleźli i zabezpieczyli skręta oraz lufkę z suszem roślinnym. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do komisariatu przy ul. Platynowej. Tam podczas dalszych czynności okazało się, że w trakcie legitymowania oraz sporządzania dokumentacji, kierowca podał dane osobowe swojego brata, a także podpisał się jego imieniem i nazwiskiem, chcąc uniknąć w ten sposób odpowiedzialności karnej. Po ustaleniu prawdziwej tożsamości kierującego volkswagenem okazało się, że na mężczyźnie ciąży sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązywał go jeszcze do 14.10.2018 r. Dalsza kontrola wykazała, że 29- latek figurował w bazie osób poszukiwanych w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Był poszukiwany przez gdański sąd do dwóch spraw kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, za które sąd orzekł karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat.

Ponadto sąd w Tczewie wydał za mężczyzną list gończy, celem doprowadzenia go do najbliższego zakładu karnego, do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 8 miesięcy w związku z popełnionym przez niego przestępstwem kradzieży z włamaniem. Dodatkowo 29-latek był poszukiwany przez gdański sąd do ustalenia miejsca pobytu do sprawy przestępstwa kradzieży. Zgodnie z dyspozycjami sądu mężczyzna zostanie teraz umieszczony w zakładzie karnym lub areszcie. Za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków, za posiadanie środków odurzających, złamanie zakazu sądowego, a także za tworzenie fałszywych dowodów, by skierować ściganie o przestępstwo przeciwko innej osobie grożą mu teraz kolejne lata pozbawienia wolności.

Tego samego dnia po godzinie 17:00 w rejonie Placu Dwóch Miast policjanci drogówki zauważyli kierującego fiatem seicento, który na widok policjantów gwałtownie zjechał na pobliski parking. Funkcjonariusze postanowili go skontrolować. Podczas interwencji 21-letni mieszkaniec Sopotu zaczął zachowywać się nerwowo. Badanie testerem potwierdziło u niego obecność narkotyków. Dodatkowo podczas przeszukania samochodu w popielniczce policjanci znaleźli i zabezpieczyli woreczek strunowy z białym proszkiem – najprawdopodobniej amfetaminą. Okazało się również, że mężczyzna kierował samochodem pomimo sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązywał go jeszcze do marca 2019 roku. 34-latek został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu na Przymorzu.