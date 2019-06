Gdańsk Press Photo 2019. Grand Prix zdobyła nasza fotoreporterka Karolina Misztal!

Proces Adamowicza umorzony ze względu na jego śmierć

Sąd zdecydował w piątek 22 marca o umorzeniu procesu Pawła Adamowicza. Przyczyną tej decyzji była śmierć prezydenta Gdańska w wyniku zamachu 13 stycznia. - Gorzko zabrzmi to co teraz powiem, ale rzeczywiście wyeliminowano go z polityki – skomentował obrońca samorządowca, który ws...