Policjanci z Gdańska zatrzymali poszukiwanego 45-letniego mężczyznę, który prowadził samochód najprawdopodobniej pod wpływem narkotyków. W trakcie kontroli wyszło również na jaw, że gdańszczanin ma przy sobie 73 dilerskich porcji amfetaminy, kilkadziesiąt tabletek ekstazy oraz LSD. Odpowiedzialności karnej nie uniknie również pasażer auta, który w bieliźnie schował kilkanaście porcji kokainy.

Kilkanaście minut po północy policjanci przejeżdżając ulicą Nową Myśliwską, zwrócili uwagę na mężczyzn jadących peugeotem. Policjanci chcieli m.in. sprawdzić legalność posiadania pojazdu, dlatego zatrzymali jego kierowcę do kontroli drogowej. Siedzący za kierownicąPo sprawdzeniu jego tożsamości okazało się, że kierowca peugeota jest osobą poszukiwaną w celu odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności.Ponadto w trakcie sprawdzania kierowcy oraz pasażera mundurowi znaleźli przy nich środki odurzające.Podczas sprawdzania 42- letniego pasażera pojazdu policjanci znaleźli w bieliźnie kolejne kilkanaście porcji narkotyków.Po rozmowie z kierowcą okazało się, że 45-latek zażywał tego dnia narkotyki. W związku z podejrzeniem, że mężczyzna mógł kierować samochodem pod wpływem środków odurzających, została od niego pobrana krew do badań, aby sprawdzić jego trzeźwość.Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Znalezione i zabezpieczone przez policjantów środki odurzające zostały przekazane do badania biegłemu, który określił, że jest to ponad 70 porcji amfetaminy, kilkanaście porcji kokainy, LSD, marihuany oraz ponad 50 tabletek ekstazy.W miniony weekend mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratora, który po przesłuchaniu postawił 45-latkowi zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i zawnioskował do sądu o jego aresztowanie.Sąd zdecydował, że 45-latek najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Za to przestępstwo może grozić do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto w najbliższym czasie śledczy najprawdopodobniej przedstawią mężczyźnie zarzut jazdy pod wpływem narkotyków Zarzuty posiadania kokainy usłyszał także 42-letni pasażer samochodu, któremu może grozić do 3 lat pozbawienia wolności.