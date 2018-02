W Nowym Porcie modernizację za ok. 23 mln zł przejdą ulice Góreckiego, Wilków Morskich i Strajku Dokerów oraz budynek przy Floriańskiej 2. Opływ Motławy na Dolnym Mieście ma z kolei dzięki nowemu zagospodarowaniu stać się atrakcyjną przestrzenią do wypoczynku i rekreacji. Dokumentacja projektowa dla tych inwestycji ma być gotowa jeszcze w tym roku.

Program rewitalizacjinabiera tempa. Niedawno informowaliśmy o przetargach ogłoszonych przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska dotyczących ulic Dolnego Miasta oraz Biskupiej Górki i Starego Chełmu. W ostatnich dniach ruszyły kolejne postępowania, tym razem dotyczące Nowego Portu i Opływu Motławy.- Prace przy rewitalizacji postępują. W najbliższych miesiącach poznamy projektantów poszczególnych zadań. Będą oni mieli czas do końca tego roku, by wykonać dokumentację projektową. W 2019 roku chcemy rozpocząć prace przy poszczególnych inwestycjach, tak by odmienić wygląd ulic, placów i budynków w dzielnicach, w których odbywać się będzie rewitalizacja – mówi zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.Tu ogłoszono dwa przetargi. Pierwszy dotyczy przebudowy budynku przy ul. Floriańskiej 2, gdzie mieści się Klub Aktywnego Mieszkańca. Obecnie obiekt administrowany jest przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Cześć budynku użyczona jest Centrum Integracji Społecznej oraz Towarzystwu Św. Brata Alberta, a pozostały jego fragment jest nieużytkowany. Projekt uwzględni m.in. przebudowę hali znajdującej się na terenie przy ul. Floriańskiej na wielofunkcyjną salę z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia, utworzenie aneksu kuchennego i poczekalni. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano także wyposażenie obiektu w sprzęt audiowizualny. Projektant zaplanuje również wykonanie zielonego tarasu na dachu budynku o powierzchni ok. 80 m kw. oraz wykonanie tylnego wejścia do budynku wraz z uporządkowaniem terenu przyległego i budową chodnika Drugi przetarg dotyczy opracowania dokumentacji na modernizację dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego o długości około 350 m (od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Oliwską), 200-metrowego odcinka Strajku Dokerów (od skrzyżowania ul. Góreckiego do skrzyżowania z ul. Wilków Morskich) oraz fragmentu Wilków Morskich o długości 250 m (od skrzyżowania z ul. Oliwską do skrzyżowania z ul. Wolności). Dokumentacja przewiduje remont nawierzchni jezdni na wspomnianych ulicach, przebudowę chodników i urządzenie miejsc postojowych. W dokumentacji zostanie również ujęty montaż miejskiego monitoringu i remont oświetlenia.Dużym wyzwaniem będzie też dla projektantówy. Rewitalizacja obejmie obszar (od zachodu): Bastionu Św. Gertrudy, Bastionu Żubr, częściowo Bastionu Wyskok, Bastionu Miś, Bastionu Królik, Bastionu Ogrodowego oraz teren promenady nadwodnej w pobliżu Stadionu Żużlowego aż do skrzyżowania z ul. Zawodników. Dokumentacja uwzględni uporządkowanie terenu na bastionach w pobliżu Opływu Motławy wraz z utworzeniem punktu widokowego na Bastionie Żubr. Miejsce ma służyć rekreacji mieszkańców, z altanką, punktami do grillowania i gry w szachy. Zakłada się również przebudowę promenady i ścieżki rowerowej. Projekt ma uwzględnić także montaż oświetlenia i monitoringu miejskiego, dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa w tym miejscu.