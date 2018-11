Gdańsk sprzedał działki w atrakcyjnych miejscach za 28 mln zł. Rekordowa cena za teren w Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej

Sprzedaż działki przy Grunwaldzkiej w Oliwie

Pięć firm deweloperskich uczestniczyło w przetargu na działkę w centrum Oliwy. Było gorąco: parcela przy ul. Grunwaldzkiej 501/503, której cena wywoławcza została ustalona przez gminę Gdańsk na 3 250 000 zł, znalazła ostatecznie nabywcę za ponad 8 mln. zł, co daje przebicie prawie 250 proc. i cenę za metr gruntu ponad 4467 zł.

Nabywca – spółka Oliwa 501 – nie będzie miał jednak łatwego zadania. W warunkach przetargu wpisana jest dla działki o powierzchni 1802 m kw. funkcja użytkowa. Dodatkowo teren położony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków - stanowi fragment układu urbanistycznego Starej Oliwy (wraz z Zespołem Potoku Oliwskiego), co wiąże się z wieloma ograniczeniami. W pejzażu miasta zapisał się szczególnie niewielki, 2-kondygnacyjny budynek, stojący obecnie na działce. Jeszcze do niedawna działał w nim popularny nie tylko w dzielnicy bar mleczny, który tym samym przechodzi do historii.

Sprzedaż działki przy ul. Legnickiej

Można powiedzieć, że na tym tle drugi przetarg wypadł blado: działkę przy ulicy Legnickiej w pobliżu centrum Gdańska licytowało – bardzo krótko - tylko dwóch deweloperów, a cena tylko o 200 tys. zł. przekroczyła cenę wywoławczą (19,5 mln zł.). Tutaj pod młotek poszło ponad półtora hektara gruntu, przeznaczonego m.in. na budownictwo mieszkaniowe, co daje w efekcie cenę 124,70 zł/m kw. Właścicielem posesji została firma Robyg.

Co powstanie na sprzedanych działkach?

Porównanie obu uzyskanych cen oraz zainteresowanie działkami najlepiej wskazuje na to, że nie tylko sama lokalizacja się liczy. Ważne jest również, co na działce można zbudować i w jakim stopniu wykorzystać teren. W przypadku działki w Oliwie nabywca ma stosunkowo łatwe zadanie: na parceli stał tylko jeden budynek, częściowo już opróżniony, w sąsiedztwie znajduje się hotel, wybudowany przez holding Moderna, powiązany również z sprzedanej wczoraj parceli. Realizacji hotelu na tyle zmieniła do niedawna zaniedbane centrum dzielnicy (stały tam niewielkie baraczki oraz niszczejąca zabytkowa przychodnia), że teraz inwestorowi będzie zapewne łatwiej zyskać poparcie choćby sąsiadów.

Natomiast na ul. Legnickiej deweloper będzie mógł, jak wynika z warunków przetargu, zabudować tylko 20 proc. działki, a wysokość budynków nie może przekroczyć 14 metrów. Dodatkowym utrudnieniem są problemy prawne: działka jest zabudowana trzema budynkami jednorodzinnymi (miasto wystąpiło na drogę sądową w sprawie wydania jednej z nieruchomości przez dzierżawcę) oraz ok. 20 obiektami gospodarczymi w złym stanie, co dla nowego inwestora oznacza problemy prawne i techniczne.

- Przystępując do przetargu przygotowaliśmy wstępną koncepcję zabudowy, ale do opracowania szczegółów dopiero przystąpimy – mówi Anna Wojciechowska, dyrektor handlowy Robyg Gdańsk.

Warto przypomnieć, że we wrześniu gmina sprzedała również w drodze przetargu dużą parcelę w sąsiedztwie. Ponad 4 hektary gruntu kupiła za ponad 70 mln zł firma deweloperska Euro Styl. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania na tej działce mogą powstać budynki mieszkalne oraz usługowe o zmiennej wysokości od 14-16 m do 24-25 m.

Realizacja obu projektów sprawi, że z tej okolicy znikną resztki barakowo-altankowej zabudowy, istniejące tu przez kilka dekad. Początek zmianom dała inwestycja Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej po drugiej stronie ulicy Powstańców Warszawskich, a w jej sąsiedztwie Osiedle Focha wybudował Invest Komfort.

