Miasto zwiększyło dofinansowanie na projekty kulturalne w stosunku do 2017 roku o 300 tys. zł. To wspaniała wiadomość dla mieszkańców Trójmiasta!

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Dużo projektów muzycznych, filmowych czy edukacyjnych otrzyma wsparcie finansowe od Miasta Gdańsk. To wspaniała informacja, bo różnorodność projektów jest ogromna i w całej ofercie kulturalnej każdy mieszkaniec Trójmiasta znajdzie coś dla siebie.Rozdysponowano dopiero część kwoty, natomiast 600 tysięcy złotych czeka na drugą edycję otwartego konkursu. Co jest istotne przy ubieganie się o dofinansowanie? Wkład własny plus składanie oświadczeń w terminie.- Octopus Film Festival – Stowarzyszenie Artystyczne „Legalna Muzyka” (135 000 zł),- Miasto-Pamięć-Dialog – Fundacja „Kultura ponad kulturą” (98 000 zł),- SPACEFEST! Ósma edycja Festiwalu i Warsztatów Muzycznych – Stowarzyszenie Nasiono (80 000 zł),- Zbliżenia – VI Festiwal Kultury Żydowskiej – Fundacja Kultury Zbliżenia (80 000 zł),- 7. Euro Chamber Music Festiwal Gdańsk 2018 – Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego (50 000 zł),- Orkiestra Vita Activa i ECEKON – współtwórcy kultury – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku (50 000 zł)- Festiwal Open House Gdańsk – II edycja – Fundacja PURA (50 000 zł).