Dwa dni imprezy, jak zapowiadają organizatorzy, mają przyciągnąć ponad 7 tysięcy gości. Podczas festiwalu rekordowa liczba 350 tatuatorów wykona około tysiąca tatuaży.

Zobacz galerię zdjęć i wideo z poprzedniej edycji imprezy:

PROGRAM

- Najważniejsze jest dla nas to, że na stałe wpisaliśmy się w kalendarz trójmiejskich festiwali. Ludzie co roku czekają na konwent, specjalnie biorą urlopy by brać udział w naszej imprezie. Przez te 10 lat społeczne postrzeganie tatuażu bardzo pozytywnie się zmieniło i myślę, że dołożyliśmy do tego swoja drobną cegiełkę - mówił na wtorkowej konferencji prezentując szczegóły jubileuszowej edycji Marcin Pacześny, główny organizator cyklu Tattoo Konwent.Na tegorocznej imprezie, która odbędzie się już w najbliższy weekend 28-29 lipca w kompleksie Amber Expo, na 120 stoiskach zaprezentuje się rekordowa liczba 350 tatuatorów.- Nasz cykl jest na pewno największym tego typu wydarzenie w Europie środkowo-wschodniej, a może nawet na całym kontynencie. Zaczynaliśmy od Gdańska, a teraz w ciągu roku organizujemy także konwenty w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Łącznie, te cztery imprezy odwiedza ponad 30 tysięcy osób - podkreślał Marcin Pacześny.Hasłem 10 edycji wydarzenia jest "Dołącz do rodziny". Organizatorzy co roku szukają bowiem innego motywu przewodniego służącego promocji tatuażu artystycznego i przełamywaniu funkcjonujących o nim stereotypów.- W zeszłym roku poruszaliśmy głównie temat tatuażu u osób starszych , tym razem chcemy szczególnie zaprosić do nas rodziny z dziećmi, które zresztą już od dawna stanowią bardzo liczną grupę uczestników naszego cyklu. Dzieci patrzą na tatuaż właśnie tak jak powinno się na niego patrzeć, czyli jako obrazek, coś estetycznego. Nasz tegoroczny motyw podkreśla też to, że tatuaże łączą ludzi często z zupełnie różnych, często nawet negatywnie nastawionych do siebie środowisk - dodawał Marcin Jelinek, rzecznik prasowy GTK 2018.W hasło imprezy wpisuje się także to, że złotówka z każdego sprzedanego biletu przekazana zostanie na rzecz stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Również każdy z uczestników konkursu na najlepszy tatuaż imprezy jest zobowiązany przekazać na ten cel też przynajmniej złotówkę.Stałą atrakcją Tattoo Konwentów są również koncerty. W niedzielę fani hip-hopu na żywo słuchać będą takich wykonawców jak Białas i Lanek oraz Guzior. Dla miłośników cięższych klimatów pierwszego dnia zagra streetpunkowy skład Booze&Glory, a także wrocławski zespół Prawda. Na scenie festiwalowej odbędą się także pokazy sztuk alternatywnych. Tradycyjnie nie zabraknie stref specjalnych. We wnętrzach Amber Expo odbędą się targi mody , gdzie kupić będzie można oryginalną odzież i dodatki, autorstwa niezależnych, młodych projektantów. Ciekawe ubrania znajdą się także na konwentowym stoisku odzieżowym. Fani motoryzacji obejrzą wyjątowe pojazdy w strefie motoryzacyjnej. O elegancki wygląd odwiedzających konwencję panów zadbają barberzy stacjonujący w strefie BarberExpo. Uczestnicy będą mogli również uraczyć się dobrym jedzeniem na zlocie foodtracków i odpocząć przy setach dj'skich w strefie chill. Po całym dniu pełnym wrażeń, fani tatuażu będą mogli wyluzować się i zabawić na wieczornym afterparty w klubie 100cznia.Przedsprzedaż biletów na konwent wciąż trwa. Wejściówka jednodniowa kosztuje 38 zł, dwudniowa - 48 zł, a trzyosobowa - 129 zł. Dzieci do 10, roku życia i osoby po 60. roku życia wezmą udział w imprezie za darmo. W galerii znajdą Państwo dokładny program imprezy z rozpiską godzinową.