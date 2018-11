Gdańsk traci ważną instytucję – Polską Agencję Kosmiczną. Rząd zdecydował o przeniesieniu centrali do Warszawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej we wtorek 27.11. Zgodnie ze zmianami siedzibą Polskiej Agencji Kosmicznej będzie Warszawa.

"Centrala Agencji zostanie przeniesiona do Warszawy, ponieważ większość zadań PAK wymaga stałej współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi oraz utrzymywania kontaktów międzynarodowych, co zapewnia stolica. Ponadto, większość podmiotów sektora kosmicznego zlokalizowana jest w województwie mazowieckim i większość pracowników Agencji pracuje w jej warszawskim biurze (w tym cały pion wojskowy)" – jak czytamy na stronie Kancelarii Premiera.

Agencja zachowa możliwość posiadania oddziałów terenowych. Centralę w Gdańsku będzie można przekształcić w oddział – tu jest odpowiednia infrastruktura i wzrosło zainteresowanie tematyką kosmiczną, a zwłaszcza wspieraniem edukacji w tej dziedzinie.

- Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli z 07.06.2017 r., w 2016 r. w Polskiej Agencji Kosmicznej około 65 proc. etatów dotyczyło osób wykonujących pracę w siedzibie Oddziału Terenowego w Warszawie. Warto też zauważyć, że w biurze PAK w Warszawie zatrudniony jest cały pion wojskowy. Oznacza to, że zmiana siedziby stanowić będzie jedynie dostosowanie do istniejącego stanu faktycznego – dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Przeniesienie PAK do stolicy nie jest nowością. Takie plany pojawiły się już jakiś czas temu.

- Gdańskie biuro Agencji nie zostanie zlikwidowane. Zgodnie z projektem nowego statutu PAK, ma mieć status oddziału terenowego – mówiła nam w sierpniu br. Urszula Szwed-Strych, rzecznik Polskiej Agencji Kosmicznej.

Pomorscy posłowie Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska i Tadeusz Aziewicz od miesięcy apelowali o to, by nie przenosić siedziby Agencji do stolicy.

- Dzięki POLS-ie w Trójmieście powstał nowy, międzyuczelniany kierunek studiów- Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Na portalu Europejskiej Agencji Kosmicznej widnieje już 300 firm zainteresowanych przetargami w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych, w 2012 roku było ich zaledwie 50 – wyliczała niedawno posłanka PO Agnieszka Pomaska.

- Polskie firmy otrzymały do tej pory finansowanie w wysokości ok. 42 mln euro. Nie możemy zmarnować tego potencjału – dodała.

Zgadza się z nią wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

- W Warszawie jest dostatecznie dużo instytucji, a przecież są też inne miasta. Tu nie chodzi tylko o Polską Agencję Kosmiczną, ale także o firmę Lotos i włączenie Lotosu do Orlenu – podkreśla Bogdan Borusewicz.

Dodajmy, że Polska Agencja Kosmiczna ma wspierać przemysł kosmiczny, użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej, a także badania i wykorzystywanie ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych i bezpieczeństwa państwa.

Polska Agencja Kosmiczna otworzyła swoją siedzibę w Gdańsku, 2015 rok