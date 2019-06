Gdańsk. W wakacje 2019 droższe parkowanie na nadmorskich parkingach. Opłaty wzrosną aż o 100 proc.

Wakacje 2019 w Gdańsku. Ile zapłacimy za parking nad morzem?

Do funkcjonujących od kilku lat w sezonie letnim płatnych parkingów przy gdańskich plażach kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić. Płatne miejsca mają na celu zwiększenie rotacji aut i mają ograniczać zjawisko zostawiania pojazdów przez plażowiczów na osiedlowych uliczkach.

Opłaty w tym roku urosną do 10 zł, co wpisuje się we wprowadzaną od niedawna nową polityką parkingową w Gdańsku.

Płacić na nadmorskich parkingach między 1 lipca a 31 sierpnia trzeba będzie przez wszystkie dni tygodnia w godzinach od 9 do 17. Opłata jest niezależna od czasu postoju, darmowe jest pierwsze 15 minut (np. by móc odebrać kogoś po plażowaniu).

Kto jest zwolniony z opłaty na nadmorskich parkinach w Gdańsku?

- Z konieczności wniesienia opłaty za wjazd na parkingi nadmorskie zwolnione będą osoby niepełnosprawne – na podstawie identyfikatora „N+” wydanego przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni lub odpowiadającego mu dokumentu wydanego przez innego zarządcę drogi. Na parkingach nadmorskich bezpłatny będzie również postój pojazdów elektrycznych i PHEV w rozumieniu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W tym przypadku podstawą do tego, by nie trzeba było wnosić opłaty będą: niebieska naklejka na szybie pojazdu z symbolem EE, karta zerowej stawki opłat na pojazdy PHEV lub wskazanie gniazdka do ładowania samochodu bezpośrednio pracownikowi obsługi przy wjeździe na parking - przypomina Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy GZDiZ.