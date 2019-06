Gdańsk wspiera wakacyjny strajk klimatyczny. Aleksandra Dulkiewicz i Magdalena Adamowicz pikietowały przed fontanną Neptuna

Inga Zasowska zaczęła w Warszawie sama, ale myślę, że dołączy się do niej więcej ludzi i więcej miast – tak jak my tutaj w Gdańsku i wesprze tę bardzo dzielną 13-latkę. Jestem pełna uznania dla niej, dla jej odwagi, że nie zniechęca się, mimo „hejtu”, który ją spotyka.

Świeżo wybrana do Europarlamentu posłanka powołując się na właśnie opublikowany raport ONZ przekonywała, że „jeżeli dziś decydenci nie zrobią bardzo poważnych kroków to będziemy mieli problem z czystym powietrzem i naszą Ziemią”. Właśnie z inicjatywy Magdaleny Adamowicz około 20 osób w różnym wieku spotkało się rankiem w piątek 28 czerwca pod pomnikiem Neptuna by wyrazić poparcie dla Ingi Zasowskiej. 13-latka prowadzi pod Sejmem w Warszawie „wakacyjny strajk klimatyczny”. Jej postulaty to m.in. przestrzeganie postanowień porozumienia paryskiego przez Polskę, redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o połowę, a do zera w 2050 roku, opodatkowanie emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, oraz edukacja o zmianach klimatycznych w szkołach.