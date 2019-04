Gdańsk zadba o balkony starszych ludzi i posadzi na nich kwiaty w ramach akcji „Wiosna dla seniora”.

Około 20 starszych osób już wkrótce będzie cieszyć się widokiem ukwieconego balkonu. Wszystko to w ramach akcji „Wiosna dla seniora”, która ma m.in. pobudzić seniorki i seniorów objętych pomocą społeczną i pozostających w domu, do aktywności, kontaktu z przyrodą i życzliwymi ludźmi. Ma również zachęcić ich do nawiązywania nowych przyjaźni np. z wolontariuszami, którzy zadbają, by starszy człowiek cieszył się widokiem i zapachem kwiatów na balkonie.

Czytaj także: Rusza projekt "Zjedz obiad z seniorem". Wolontariusze spotkają się z seniorami i wspólnie zjedzą posiłek

Szacuje się, że jedna na 20 osób w wieku 80+ nie opuszcza swojego mieszkania. Wiele osób powyżej 60 roku życia ma problem z utrzymaniem więzi z rodziną. Mały, pachnący ogródek na balkonie swojego mieszkania zyska m.in. 101-letnia pani Stanisława, lubiąca kolorowe, intensywnie pachnące „kobierce”.

- To kolejna świetna inicjatywa, mająca nie tylko wymiar pomocowy, ale i integrujący – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. - Zachęca do tworzenia pracowniczych wolontariatów, do podejmowania wspólnych działań na rzecz osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj także: "Paczka dla seniora" w Gdańsku. W klubie Korsarz pomagali potrzebującym

W myśl projektu, wolontariusze z UMG przygotują zielone kompozycje, które mają odpowiadać gustom i potrzebom seniorek i seniorów przedstawionych i opisanych wcześniej przez pracowników socjalnych MOPR. Beneficjenci projektu to w większości osoby 80+ z Przymorza, Zaspy i Wrzeszcza Dolnego. Schorowani ludzie. Wiosna zagości na balkonach mieszkań uczestników projektu 27 kwietnia – w dniu tym ma się odbyć instalowanie „małych ogródków”.

Dodajmy, że akcja „Wiosna dla seniora” jest kontynuacją wcześniej podjętych działań na rzecz gdańskich seniorów, którzy rzadko opuszczają mieszkania np. z racji zaawansowanego wieku, chorób, niepełnosprawności. Ich aktywizacji służą m.in. projekty: „Zjedz obiad z seniorem” czy „Paczka dla seniora”, prowadzone przez MOPR i wspaniałych partnerów, np. RCW czy szkoły.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!