Gdańsk. Zderzenie motocykla i auta osobowego na Trakcie św. Wojciecha

Wypadek na Trakcie św. Wojciecha w Gdańsku [4.06.2019]

Do zderzenia motocykla i samochodu osobowego doszło we wtorek 4 czerwca 2019 r., na Trakcie św. Wojciecha 137 w Gdańsku, na jezdni w stronę Gdańska.

Wypadek miał miejsce ok. godz. 5.50. Ranny motocyklista został odwieziony do szpitala.

Kierowca opla nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście i doszło do zderzenia. - informuje nadkom. Magdalena Ciska,

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Gdańsku - Kierowca kawasaki trafił do szpitala, a kierowca opla stracił prawo jazdy. Ponadto podczas sprawdzania danych motocyklisty okazało się, że mężczyzna ma zakaz sądowy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Za spowodowanie wypadku drogowego grożą 3 lata pozbawienia wolności. Złamanie zakazu sądowego to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i ustalili, że 70-latek kierujący samochodem marki Opel, który jechał ul. Dworcową, podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z jadącym lewym pasem ruchu ul.Trakt św. Wojciecha 40-latkiem, który kierował motocyklem marki Kawasaki. Na skutek zdarzenia motocyklista trafił do szpitala. Z powodu rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierowcę opla, policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Podczas sprawdzania danych pokrzywdzonego motocyklisty okazało się, że ciąży na nim sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązuje go od 27 do 02.2018 r. do 27.02.2021 r.