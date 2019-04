Gdańska firma LPP otworzyła pierwszy sklep w Bośni i Hercegowinie

Bośnia i Hercegowina to już szósty rynek na Bałkanach. LPP ma już wszystkie swoje marki w tym kraju, który jest 24 rynkiem na którym LPP ma salony. Banja Luka to jedno z dwóch największych miast w Bośni i Hercegowinie, zamieszkiwane przez około 200 tys. mieszkańców. W centrum handlowym Delta Planet LPP otworzyło salony o łącznej powierzchni 5500 m kw. Pod koniec marca zadebiutowały tam marki Mohito, House i Cropp, a w kolejnym miesiącu dołączyły do nich pozostałe brandy LPP, w tym flagowy Reserved.

- Debiut w Bośni i Hercegowinie to kolejny krok w celu umacniania naszej pozycji w regionie. Mamy już doświadczenia z rynków sąsiednich, gdzie nasze marki cieszą się coraz większą popularnością i notują dynamiczne wzrosty sprzedaży. To skłoniło nas do stawiania odważnych kroków i zaprezentowania w tym kraju oferty wszystkich pięciu marek LPP. Wierzę, że rozpoznawalność naszych brandów w tym regionie stanie się mocnym wsparciem dla debiutującego w Banja Luce formatu centrum handlowego - komentuje Sławomir Łoboda, wiceprezes LPP.