Gdańska Karta Mieszkańca ma już prawie rok. Ponad 155 tysięcy mieszkańców Gdańska korzysta z jej możliwości

- W projekcie karty chodzi o to, żeby mieszkańcy Gdańska mieli poczucie, że w zamian za to że tu mieszkają, płacą podatki itp., dostają coś bezpłatnego. Każdy lubi dostać coś w promocji, być w ten sposób zauważonym - mówił Paweł Adamowicz. - Ta karta staje się takim małym obywatelstwem, dowodem osobistym, drogą do umacniania patriotyzmu lokalnego. A tym mieszkańcom, którzy identyfikują się ze swoim miejscem zamieszkania, po prostu lepiej się żyje.

Karta Mieszkańca w liczbach

155 tys. czyli 33 proc. wszystkich mieszkańców Gdańska, korzysta z karty, kolejnych 180 tys. czeka na jej odbiór. Największą popularnością cieszy się pakiet rodzinny - ma go 50 736 gdańszczan, młodzieżowy - 48 207 osób, pakiet osoby dorosłej - 33 586 osób i pakiet seniora - 22 471 gdańszczan po 60 roku życia.

Z bezpłatnych przejazdów z kartą mieszkańca korzysta aż 55122 gdańszczan do 24 roku życia, czyli 90 proc osób uprawnionych, z bezpłatnych wejść 63 333 osoby. Najbardziej popularne miejsca odwiedzane bezpłatnie w ramach karty to: gdański ogród zoologiczny (36 857 odwiedzin), Centrum Hewelianum (6 620) i pływalnie Gdańskiego Ośrodka Sportu (3 344). Po prawie roku działania karty udało się pozyskać 70 partnerów rabatowych i zniżek jednorazowych na 27 wydarzeń.

- Gdańska Karta Mieszkańca to jedyny w naszym kraju produkt tak skrojony i tak funkcjonujący - mówi Łukasz Wysocki prezes GOT. - To z jednej strony "Top 10", czyli bezpłatne wejście raz w roku do wybranego obiektu, a z drugiej to strefa rabatowa, w której na dziś współpracuje z nami 70 partnerów, działających w rozrywce, usługach, w sektorze wypoczynkowym itp. Rozwijamy też pakiety dedykowane grupom docelowym, jak np. dla seniorów, którzy będą mieli kartę w kolorze złotym. Do końca 2018 roku w ramach złotej karty chcemy rozwinąć strefę punktową, zebrane punkty seniorzy będą mogli wymienić na usługi medyczne.

Kolejną nowością jest aplikacja Gdańskiej Karty Mieszkańca na telefon, z której będzie można korzystać obok tradycyjnego nośnika (plastikowej karty). Dla systemu Android będzie można ją pobrać i korzystać od czwartku 18 października, dla systemu IOS będzie gotowa pod koniec października.

Jak powiedział Łukasz Wysocki, w planach są też rozmowy z siecią kin, która od 1 stycznia stałaby się kolejnym partnerem rabatowym.

Prezydent Adamowicz przyznał, że to program, który nigdy się nie kończy.

- Od usług gastronomicznych do rozrywkowych po kolejne grupy adresatów, kolejne miejsca, wydarzenia. A im więcej gdańszczan będzie kartę posiadać tym poważniej będziemy traktowani i tym więcej podmiotów będzie chciało z nami współpracować - powiedział.

