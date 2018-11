Gdańska Nagroda Równości. Zgłoszenia kandydatów do 26 listopada

Wyróżnienie może być przyznane osobie fizycznej za kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Nagrodą może być też wyróżniona osoba za bohaterski czyn w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.

Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każda mieszkanka i mieszkaniec Gdańska, po zebraniu minimum 10 osób wspierających nominację. Kandydaturę należy zgłosić na formularzu Wniosku Nominacyjnego pobranym ze strony Komunikatów Urzędu Miejskiego.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ”. Wersję papierową należy złożyć:

- w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/1,

- lub wysłać pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk.

Nominacje do Gdańskiej Nagrody Równości przyjmowane są do poniedziałku, 26 listopada 2018 roku do godz. 16.00.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną jak i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Trzy nagrody

Kapituła w tym roku, inaczej niż w roku ubiegłym, przyzna trzy nagrody, ale bez kategorii. Przy ocenie kandydatek i kandydatów do Gdańskiej Nagrody Równości brane jest pod uwagę jedno z trzech kryteriów.

Pierwsze z nich to kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Drugim kryterium jest wyróżnianie się codzienną wytężoną pracą na rzecz sprawiedliwości społecznej. Trzeci warunek mówi o wyróżnieniu za bohaterski czyn w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.

Nagrodzeni w 2017

W roku 2017 najlepszym praktykiem Gdańskiej Nagrody Równości roku został Piotr Bogdanowicz – dyrektor Szkół Programów Indywidualnych, malarz, nauczyciel plastyki i historii sztuki. Jako wizjonerkę GNR doceniono Annę Mączyńską – Kasprzyk, założycielkę firm JobHunter i trenerkę biznesową.

