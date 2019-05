Gdańska policja zatrzymała mężczyznę, który ukradł perfumy. Okazało się, że ma na swoim koncie także inne kradzieże

Funkcjonariusze sprawdzili 37-latka w policyjnej bazie danych i okazało się, że jest poszukiwany za inne przestępstwa. Ustalili, że w ostatnich kilku miesiącach mężczyzna dopuścił się szeregu włamań oraz kradzieży na terenie Gdańska.

- 37-letni mieszkaniec Gdańska został przewieziony do policyjnego aresztu i usłyszał już zarzuty. Odpowie teraz m.in. za kradzież 12 rowerów - informują policjanci z KMP w Gdańsku. - Jego łupem padały również biżuteria, art. spożywcze oraz papierosy. Łączna suma strat to kilkanaście tys. zł. Sprawca działał w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tzw. recydywy. Wobec mężczyzny sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Policjanci obecnie sprawdzą m.in. gdzie trafiły ukradzione przedmioty oraz to czy mężczyzna ma na koncie inne kradzieże.

Sprawca usłyszał zarzuty oraz w ramach policyjnego dozoru będzie stawiał się w komisariacie. Mężczyzna działał w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tzw. recydywy. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.

Zobacz wideo: Ukradł auto i zasnął. Obudzili go policjanci