Gdańska policja zatrzymała trzech wandali. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności [zdjęcia, wideo]

Śledczy z komisariatu na Suchaninie oraz Osowej postawili zarzuty mężczyznom, którzy zniszczyli mienie.

Do pierwszej interwencji doszło przy ul. Arctowskiego w Gdańsku. Policjantów zaalarmowali mieszkańcy, którzy przekazali funkcjonariuszom informację o agresywnym mężczyźnie, który powybijał szyby w jednym z mieszkań.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce z uwagi na agresywne zachowanie sprawcy przestępstwa, byli zmuszeni użyć wobec niego środki przymusu bezpośredniego. Mężczyzna w dłoni trzymał młotek, za pomocą którego wybił szyby w mieszkaniu na parterze budynku. Policjanci skutecznie obezwładnili 35-latka i zatrzymali go w policyjnym areszcie. Pokrzywdzony oszacował starty na 2 tys. zł.

Kolejne zgłoszenie tym razem z ul. Beethovena policjanci otrzymali po północy. Zgłaszająca interwencję kobieta powiedziała policjantom, że jeden z gości w pokoju hotelowych wszczął awanturę. Mężczyzna miał być pijany i agresywny. Kobieta przekazała policjantom, że zdemolował pokój, wyrwał m.in. drzwi z szafy, szafkę nocną, wybił dziurę w ścianie i potłukł szklanki. Pokrzywdzona oszacowała straty na blisko 3 tys. zł. W wyniku interwencji policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca Gryfina. 35-latek był pijany miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Został osadzony w policyjnym areszcie.

Z kolei policjanci z Osowej w nocy z wtorku na środę podjęli interwencje wobec mężczyzny, który przebiegał w miejscu zabronionym przez ul. Słowackiego. Mężczyzna, gdy zauważył policjantów zaczął uciekać, żeby uniknąć policyjnej interwencji. Policjanci pobiegli za mężczyzna i zatrzymali go w terenie leśnym. Mężczyzna został wylegitymowany i ukarany mandatem za popełnione wykroczenia. Policjanci sprawdzili mężczyznę również pod kątem posiadania przedmiotów zabronionych. Po kontroli mężczyzna został zwolniony.

Kilka minut później po zakończonej interwencji jeden z policjantów zauważył migoczące światło na skrzyżowaniu ul. Harfowej z ul. Cytrową. Policjanci sprawdzili to miejsce i okazało się, że ktoś podpalił ekran dźwiękowy. Na miejsce wezwano strażaków, a do czasu ich przyjazdu policjanci sami próbowali ugasić pożar gaśnicami samochodowymi. Po ugaszeniu pożaru funkcjonariusze zauważyli, że oprócz uszkodzeń od ognia na ekranie znajdują się świeże napisy naniesione za pomocą niebieskiego mazaka. Policjanci mieli podejrzenie, ze sprawcą tych uszkodzeń jest mężczyzna, którego przed chwilą legitymowali. Podczas jego kontroli osobistej funkcjonariusze zauważyli, że miał przy sobie zapalniczki i mazak.

Policjanci zaczęli szukać podejrzewanego o to przestępstwo mężczyzny, którego zauważyli przy ul. Słabego. Tam mężczyzna został zatrzymany, zabezpieczono od niego niebieski marker oraz zapalniczkę. 20-latek został doprowadzony do policyjnej celi, następnego dnia usłyszał zarzut zniszczenia ekranu dźwiękowego. 20- latek przyznał się do tego przestępstwa, a pokrzywdzony GZDiZ oszacował straty na blisko 3 tys. zł.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty z art. 288 kodeksu karnego. Za popełnione przestępstwo grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

