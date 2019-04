Gdańska prokuratura oskarża fotografa. Chodzi o przestępstwa seksualne. Pokrzywdzone to dwie kobiety pozujące do zdjęć

Jak poinformowała prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, do zdarzeń doszło w lutym i październiku 2018 roku w mieszkaniu mężczyzny.

- Jak ustalono, oskarżony jest fotografem. Pokrzywdzone to dwie kobiety w wieku 22 i 23 lat, które wyraziły zgodę na pozowanie mu do zdjęć. W trakcie sesji podał im alkohol, do którego wcześniej dodawał nieustaloną substancję chemiczną o działaniu psychoaktywnym. Wykorzystując stan bezradności kobiet, spowodowany wypitym napojem, doprowadzał je do obcowania płciowego oraz poddania się innym czynnościom seksualnym. Wobec jednej z kobiet użył także przemocy - wskazuje prok. Wawryniuk.

Mężczyzna został zatrzymany 5 października 2018 roku.

- W trakcie przeszukania jego mieszkania ujawniono w nim 0,31 gram marihuany oraz preparaty stosowane w leczeniu stanów depresyjnych o działaniu nasennym - słyszymy od prokurator.

Prokurator zarzucił mężczyźnie popełnienie dwóch przestępstw z art. 197 § 1 i 2 k.k. - To jest doprowadzenia pokrzywdzonych przemocą lub podstępem do obcowania płciowego oraz poddania się innym czynnościom seksualnym, zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12 - precyzuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

I dodaje: - Mężczyzna przyznał się do posiadania marihuany. Nie przyznał się do popełnienia czynów o charakterze seksualnym.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku.

